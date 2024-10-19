Galatasaray, Fenerbahçe’nin deplasman rekorunu kırmak istiyor

Lider Galatasaray, Antalyaspor ile bugün 9. hafta maçında 57. kez karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan. İki takım arasında geride kalan 56 maçta Sarı-Kırmızılılar 35, Kırmızı-Beyazlılar 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Öte yandan Aslan, ligde 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü maçı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom" Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda. Aslan bugün rakibini yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak rekora imza atacak.

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