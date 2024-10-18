Yeni Malatya-Ankaragücü

TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Ankaragücü 10 puanla 14, Malatya ise -3 puanla son sırada yer alıyor.

EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS

Anadolu Efes, THY Euroleague'de bugün Olympiakos'u konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maç, saat 20.30'da başlayacak. Efes ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 50. kez rakip olacak.

KARTAL FARKA GİTTİ: 90-55

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup'ta 2'de 2 yaptı. Kartal BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta Portekiz ekibi Benfica'yı 90-55 yendi. Dana Evans 23 sayıyla en skorer isim oldu.