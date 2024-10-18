Ryan Kent’le yollar ayrıldı

F.Bahçe'de beklenen gelişme. Sarı-Lacivertli kulüp Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetme kararı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana sadece 19 karşılaşmada forma giyebilen İngiliz futbolcu 1 gol, 1 asistlik performansla beklenenin çok altında kaldı.

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