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Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz

A Spor'a konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalar yaptı. Alman hoca, "Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz. F.Bahçe'den hiçbir oyuncuya özel önlem almayacağız. Kendi stilimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz

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A Spor'a konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalar yaptı. Alman hoca, "Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz. F.Bahçe'den hiçbir oyuncuya özel önlem almayacağız. Kendi stilimizi sahaya yansıtacağız" dedi.

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