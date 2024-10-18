A Spor'a konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalar yaptı. Alman hoca, "Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz. F.Bahçe'den hiçbir oyuncuya özel önlem almayacağız. Kendi stilimizi sahaya yansıtacağız" dedi.
Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz
A Spor'a konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalar yaptı. Alman hoca, "Fenerbahçe maçı için sabırsızlanıyoruz. F.Bahçe'den hiçbir oyuncuya özel önlem almayacağız. Kendi stilimizi sahaya yansıtacağız" dedi.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024