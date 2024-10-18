Ertuğrul Doğan: Formayı çıkarıp kapının önüne koydum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile değişik bir durum yaşadık. Trabzonspor Başkanı'na 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum" ifadelerini kullandı. Transfer açıklaması yapan Bordo-Mavili kulübün başkanı "Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa ve şartlarımız müsaitse onları alacağım" diye konuştu.

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