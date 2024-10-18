PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ertuğrul Doğan: Formayı çıkarıp kapının önüne koydum

Fırtına’da Başkan Ertuğrul Doğan, Hull City’e transfer olan Abdülkadir Ömür hakkında “Formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Ertuğrul Doğan: Formayı çıkarıp kapının önüne koydum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, KTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın organizasyonunda öğrencilerle söyleşide buluştu. Abdülkadir Ömür'ün ayrılık sürecine değinen Doğan, "Trabzonspor'un alt yapısından yetişen Abdulkadir Ömür ile değişik bir durum yaşadık. Trabzonspor Başkanı'na 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum' dediği gün ben o formayı üzerinden çıkardım ve kapının önüne koydum" ifadelerini kullandı. Transfer açıklaması yapan Bordo-Mavili kulübün başkanı "Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa ve şartlarımız müsaitse onları alacağım" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA