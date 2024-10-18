Arda Turan’dan müthiş istatistik

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor sezonun geri kalan kısmında en flaş ekiplerinden biri olarak dikkatleri çekti. Arda Turan yönetiminde geçen sezon 1. Lig'i domine eden ve çok rahat bir şekilde Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibi bu sezon da 8 maçta topladığı 12 puanla alkış topladı. Ligin en pozitif futbol oynayan takımlarından birisini oluşturan Arda Turan müthiş istatistikleri ile de dikkatleri çekiyor. Eyüpspor son iki sezonda oynadığı 44 maçın tam 28'ini kazanırken, 6 da beraberlik yaşadı. Bu süreçte rakip ağlara 90 gol göndermeyi başaran Mor- Sarılı ekip buna karşın kalesinde yalnızca 46 gol gördü. Arda Turan son iki sezonda maç başına 2.04 puan ortalaması yakalayarak çok sayıda meslektaşını da geride bırakmayı başardı.

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