İrfan Can’dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizisinden müzik kullanan milli oyuncu arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik" ifadelerini kullandı.

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