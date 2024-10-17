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İrfan Can’dan dikkat çeken paylaşım

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
İrfan Can’dan dikkat çeken paylaşım

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Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizisinden müzik kullanan milli oyuncu arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik" ifadelerini kullandı.

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