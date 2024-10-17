Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, kendisi gibi haziranda sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizisinden müzik kullanan milli oyuncu arka fona da diziden bir replik koyarak, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik" ifadelerini kullandı.
İrfan Can’dan dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024