Avrupa devleri Archie Brown'un peşinde! İşte serbest kalma bedeli
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Premier Lig ekipleri Chelsea, Liverpool ve Nottingham Forest'ın ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid de devreye girdi. Brown'un sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana istikrarlı performans sergileyen isimlerinden Archie Brown, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine girdi.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla öne çıkan İngiliz sol bek için İngiltere ve İspanya'dan dört kulübün ilgisi bulunuyor.
PREMIER LİG'DEN ÜÇ KULÜP TAKİPTE
Şampiyonlar Ligi'nde eleme karşılaşmaları dahil 3 gol ve 1 asist üreten Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor.
İngiliz futbolcuyla Nottingham Forest, Chelsea ve Liverpool'un yakından ilgilendiği belirtildi. Üç kulübün de 24 yaşındaki sol bekin durumunu takip ettiği aktarıldı.
ATLETICO MADRID DE DEVREDE
Archie Brown'a ilgi yalnızca İngiltere ile sınırlı değil.
İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in de oyuncunun transfer şartları hakkında nabız yokladığı ifade edildi.
İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Brown'un güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yapan Archie Brown, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli, ilgilenen kulüpler için 23 milyon euro olarak belirlendi.