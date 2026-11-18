ABD’de kesintiler Kongre’ye taşındı! Ulusal İstihbarat Direktörü Clayton: Saldırı bulgusu yok
ABD’de uçak kalkışlarını durduran, bankacılık ve e-posta hizmetlerini aksatan teknik arızalar Kongre’nin gündemine taşındı. Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, mevcut bulgulara göre kesintilerin bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle bağlantılı olduğunu, koordineli veya devlet destekli bir saldırı tespit edilmediğini söyledi.
ABD'de hava trafik kontrol sistemlerinden Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iletişim ağına kadar farklı sistemleri etkileyen kesintiler, Trump yönetimine yönelik eleştirileri artırdı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, 18 Kasım'da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin oturumunda peş peşe yaşanan arızalara ilişkin soruları yanıtladı.
CLAYTON KESİNTİLERİN NEDENİNİ AÇIKLADI
Clayton, olayların zamanlamasının soru işaretleri doğurmasını anlaşılır bulduğunu söyledi. Mevcut bulgulara göre kesintilerin birbirinden bağımsız olduğunu belirten Clayton, arızaları bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerle ilişkilendirdi. Clayton, İran kaynaklı tehditlerin arttığını da dile getirdi ancak bu tehditlerle kesintiler arasında bağlantı kurmadı.
KALKIŞLARI DURDURAN ARIZA ARKANSAS'TA BAŞLADI
Hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelinde uçak kalkışlarını geçici olarak durdurdu. Dört saati aşan uygulama, 11 Eylül 2001'den bu yana ülke genelinde kalkışların en uzun süre durdurulduğu olay olarak kayda geçti. Yetkililer, arızaya Arkansas'ta bir ağ yönlendiricisinin kurulumu sırasında yaşanan sorunun yol açtığını belirtti.
CHASE ARIZAYI DOĞRULADI, YAKLAŞIK 150 UÇUŞ GECİKTİ
16 Kasım'da Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One müşterileri dijital bankacılık hizmetlerine erişim sorunları bildirdi. Chase, çevrim içi bankacılıkta teknik aksaklık yaşandığını doğruladı. Aynı gün United Airlines'ın sistemlerindeki ayrı bir arıza nedeniyle yaklaşık 150 uçuş gecikti. Hava yolu şirketi daha sonra sorunun giderildiğini duyurdu.
NSA'NIN GİZLİ AĞINDA DA KESİNTİ YAŞANDI
Kesintilerden biri, NSA çalışanlarının gizli mesaj alışverişinde kullandığı NSANet ağını etkiledi. NSA, planlı bakım sırasında bazı iç sistemlerde geçici performans kaybı yaşandığını, kritik operasyonların ise sürdüğünü açıkladı. Aynı dönemde Microsoft'un Outlook ve Teams hizmetlerinde, Apple'ın iCloud ve Apple Pay servislerinde de erişim sorunları yaşandı.
KONGRE'DE ÖZEL JET TARTIŞMASI
Oturumda Demokrat Temsilci Bennie Thompson, ulaşımda aksamalar sürerken İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin'in bir üniversite futbol maçına özel jetle gitmesini eleştirdi. Mullin ise kalkışlar yeniden başlamadan önce binlerce uçağın güvenli biçimde indiğini belirterek yönetimin kararını savundu.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Manila'da yaptığı açıklamada, kesintilerin birbirinden bağımsız olduğunu ve kötü niyetli bir müdahaleye ilişkin kanıt bulunmadığını söyledi.
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