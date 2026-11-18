Arkansas’ta başlayan arıza, ABD genelinde uçak kalkışlarını dört saati aşkın süre durdurdu. (Foto: AA) CHASE ARIZAYI DOĞRULADI, YAKLAŞIK 150 UÇUŞ GECİKTİ 16 Kasım'da Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One müşterileri dijital bankacılık hizmetlerine erişim sorunları bildirdi. Chase, çevrim içi bankacılıkta teknik aksaklık yaşandığını doğruladı. Aynı gün United Airlines'ın sistemlerindeki ayrı bir arıza nedeniyle yaklaşık 150 uçuş gecikti. Hava yolu şirketi daha sonra sorunun giderildiğini duyurdu.

Chase dijital bankacılıktaki arızayı doğruladı. Aynı gün United Airlines’ın yaklaşık 150 uçuşu gecikti. (Foto: AA) NSA'NIN GİZLİ AĞINDA DA KESİNTİ YAŞANDI Kesintilerden biri, NSA çalışanlarının gizli mesaj alışverişinde kullandığı NSANet ağını etkiledi. NSA, planlı bakım sırasında bazı iç sistemlerde geçici performans kaybı yaşandığını, kritik operasyonların ise sürdüğünü açıkladı. Aynı dönemde Microsoft'un Outlook ve Teams hizmetlerinde, Apple'ın iCloud ve Apple Pay servislerinde de erişim sorunları yaşandı.