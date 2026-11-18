8'inci kattan düşmüştü! Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme: Erkek arkadaşıyla son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki asistan hekim Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı Nebi Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, acılı baba Yalçın Pınar kızının intihar etmediğini, dışarıdan müdahaleyle düşürülmüş olabileceğini savundu. Soruşturma devam ederken Pelin Pınar'ın erkek arkadaşıyla apartmana giriş yaptığı son görüntüler de ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar, 11 Kasım gecesi saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de yaşadığı binanın 8'inci katındaki dairenin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 27 yaşındaki genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Pınar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Devam eden soruşturma kapsamında ATV Haber'den Özlem Aktay'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde Pelin Pınar'ın erkek arkadaşıyla birlikte apartmana girdiği anlar yer aldı. Görüntülerde çiftin birlikte asansöre doğru yürüdüğü ve asansöre bindiği görüldü.
TEK GÖRGÜ TANIĞI ERKEK ARKADAŞI
Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği sırada evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı Nebi Ö., olayın ardından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde olay anında tuvalette olduğunu, dışarıdan gelen bir ses ve çığlık duyduğunu anlattı.
Nebi Ö., Pınar'ın olaydan 4-5 gün önce gebelik kaybı yaşadığını ve bu nedenle üzgün olduğunu ileri sürdü. Çiftin 21 Kasım'da nişanlanmayı planladığını belirten şüpheli, olay günü birlikte nişan alışverişine çıktıklarını da ifade etti.
NİŞAN HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
Nebi Ö., savcılık ifadesinde olay gününe ilişkin şu anlatımda bulundu:
"Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim."
"GÜM DİYE SES GELDİ HEMEN AŞAĞI İNDİM"
Olay sırasında tuvalette olduğunu söyleyen Nebi Ö., ifadesinin devamında şu sözleri kullandı:
"Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm.
Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip incelemeler yaptılar."
ERKEK ARKADAŞI ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
ACILI BABADAN CİNAYET İDDİASI: "İTTİRME OLABİLİR"
Dr. Pelin Pınar'ın babası Yalçın Pınar, 16 Kasım'da ATV Haber'e yaptığı açıklamada kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Kızının düştüğü balkonun yapısına dikkat çeken baba, erkek arkadaşının anlattıklarının kendilerini tatmin etmediğini belirtti.
Kızının dışarıdan bir müdahale olmadan balkondan düşmesinin mümkün görünmediğini savunan Yalçın Pınar, şu ifadeleri kullandı:
"İntihar değil kesinlikle. Kızım böyle bir şey yapamaz, yapmaz. Burada bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Oradan bir ittirme, ittirme olabilir diye düşünüyoruz. 'Düştü', 'Tek kaldım', 'Tuvalete gitmiştim' gibi sözler bizi tatmin etmedi. Hem çelişkili hem de tatmin edici değil, düşürüldü diyorum ben."
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NİŞAN YAPACAKTIK"
Kızının ölümünden kısa süre önce nişan hazırlığı yaptıklarını anlatan baba Pınar, yaşananların ardından adalet mücadelesi vereceklerini söyledi.
Yalçın Pınar, kızının kendisine nişan yüzüklerini alacaklarını söylediğini belirterek, "Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Kızım bana 'Yüzükleri alacağız baba' demişti. Ben de 'tabii kızım' dedim. O gün gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş" dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Pelin Pınar'ın 8'inci kattan nasıl düştüğü, olayda herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı ve ölümün kesin nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Adli Tıp incelemesi ve savcılık soruşturmasının sonuçları bekleniyor.