Nebi Ö., Pınar'ın olaydan 4-5 gün önce gebelik kaybı yaşadığını ve bu nedenle üzgün olduğunu ileri sürdü. Çiftin 21 Kasım'da nişanlanmayı planladığını belirten şüpheli, olay günü birlikte nişan alışverişine çıktıklarını da ifade etti.

"Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim."

"GÜM DİYE SES GELDİ HEMEN AŞAĞI İNDİM"

Olay sırasında tuvalette olduğunu söyleyen Nebi Ö., ifadesinin devamında şu sözleri kullandı:

"Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm.

Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip incelemeler yaptılar."