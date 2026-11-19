Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır harika bir ilişkimiz var ve birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bu görüşmeden pek çok harika sonuç çıkabilir ya da en azından bu görüşme, güzel şeylerin başlangıcına vesile olabilir. Ama ben güzel sonuçların çıkacağına inanıyorum"

Trump, ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveye işaret ederek, "Bildiğiniz üzere daha sonra ikinci bir görüşmemiz olacak. Ama şimdi bu görüşmeyi yapacağız ve harika olacak" dedi.

Putin ise görüşmenin basına açık bölümünde herhangi bir açıklamada bulunmadı.