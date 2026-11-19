Putin, Trump’ı ayakta bekledi... ABD Başkanı Rus lideri görünce “Kim o?” diye sordu: O benim arkadaşım
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşme öncesinde Putin'in Trump'ı bir süre ayakta beklemesi ve ABD Başkanı'nın Rus lideri görünce "Kim o?" diye sorması gündem oldu. Ardından Putin'e yaklaşan Trump, "O, benim arkadaşım" diyerek Rus liderle tokalaştı. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi, Rusya - Çin ve ABD'yi aynı masa etrafında topluyor.
TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ
Zirvenin genel kurul oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikili görüşme gerçekleştirdi.
TRUMP'TAN PUTİN'E: "KİM O?"
İki liderin buluşması öncesinde yaşanan anlar gündem oldu. Putin'in bir süre ayakta beklediği sırada salona gelen Trump, Rus lideri görünce "Kim o?" diye sordu.
Ardından Putin'e doğru yürüyen Trump, "O, benim arkadaşım" diyerek Rusya Devlet Başkanı'nın elini sıktı.Putin ayakta bekledi, Trump "Kim o?" dedi
"UZUN YILLARDIR HARİKA BİR İLİŞKİMİZ VAR"
Görüşmenin basına açık bölümünde gazetecilere konuşan Trump, Putin ile yapacakları görüşmeden olumlu sonuçlar beklediğini belirtti.
Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun yıllardır harika bir ilişkimiz var ve birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bu görüşmeden pek çok harika sonuç çıkabilir ya da en azından bu görüşme, güzel şeylerin başlangıcına vesile olabilir. Ama ben güzel sonuçların çıkacağına inanıyorum"
Trump, ilerleyen saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveye işaret ederek, "Bildiğiniz üzere daha sonra ikinci bir görüşmemiz olacak. Ama şimdi bu görüşmeyi yapacağız ve harika olacak" dedi.
Putin ise görüşmenin basına açık bölümünde herhangi bir açıklamada bulunmadı.
45 DAKİKALIK GÖRÜŞMEDE UKRAYNA MASADAYDI
Trump ile Putin arasındaki ikili görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin'in danışmanı Yuri Uşakov, iki liderin Ukrayna'daki savaşı ve ABD-Rusya ilişkilerini ele aldığını bildirdi.
Uşakov, görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde "İyi bir görüşmeydi" ifadesini kullandı.
ÜÇLÜ ZİRVE
Trump ile Putin'in ikili temaslarının ardından gözler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirveye çevrildi.
ABD, Rusya ve Çin liderlerinin aynı masada buluşacağı görüşmenin gündeminde Ukrayna savaşı, nükleer silahların sınırlandırılması, ticaret gerilimleri, yapay zekâ ve stratejik istikrar gibi başlıklar bulunuyor.