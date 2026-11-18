Rota AK Parti mi? Antalya'da Büşra Özdemir CHP'den istifa etti: Gözler Ankara'ya çevrildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP'den istifa etti. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemde olan Özdemir'in kararı sonrası gözler Ankara'ya çevrildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'daki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Özdemir'e rozet takmasının beklendiğini öne sürdü. Yeşiltaş, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer hakkında da parti değişikliği iddialarını paylaştı.
Antalya siyasetinde günlerdir konuşulan parti değişikliği iddialarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
BÜŞRA ÖZDEMİR CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Temmuz 2025'te belediye başkan vekilliğine seçilen Büşra Özdemir, CHP'den ayrıldı.
AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ
Özdemir'in CHP'den ayrılması, Antalya siyasetinde son haftalarda gündeme gelen parti değişikliği iddialarının ardından gerçekleşti.
Özellikle AK Partili isimlerle katıldığı programlarda verdiği görüntüler, Özdemir'in siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları artırdı.
Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı programlarda yer alan Özdemir'in AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü.
GÖZLER ANKARA'YA ÇEVRİLDİ
A Haber'in son dakika yayınında konuşan muhabir İlter Yeşiltaş, Özdemir'in CHP'den ayrıldığını teyit ettiğini belirtti. A Haber sunucusu Haktan Uysal'ın sorularını yanıtlayan İlter Yeşiltaş, Özdemir'in istifasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Haktan Uysal, teyit ettim ben de. Artık Cumhuriyet Halk Partili değil Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün itibariyle yollarını ayırdı."
Özdemir'in uzun süredir AK Parti'ye geçeceğinin konuşulduğunu hatırlatan Yeşiltaş, istifa kararının ardından gözlerin Ankara'ya çevrildiğini söyledi.Büşra Özdemir için AK Parti iddiası
BAŞKAN ERDOĞAN ROZETİ TAKACAK MI?
Özdemir'in CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılıp katılmayacağı merak konusu olurken A Haber muhabiri Yeşiltaş, 19 Kasım Perşembe günü düzenlenecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.
Yeşiltaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özdemir'e parti rozeti takabileceğini belirterek şöyle konuştu:
"Yarın AK Parti'de il başkanları toplantısı var. İl başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büşra Özdemir'e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e AK Parti rozeti takması bekleniyor. Kulislerde dillendirilen güçlü iddia bu şekilde."
Yeşiltaş, Özdemir'in CHP'den istifa etmesinin parti değişikliği iddialarını güçlendirdiğini de ifade etti.
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE KATILACAĞI İDDİASI
A Haber muhabiri, Ankara'daki toplantıda yalnızca Büşra Özdemir'in değil, Antalya'dan başka bir belediye başkanının da AK Parti'ye katılabileceğini öne sürdü.
Yeşiltaş, "Antalya Korkuteli Belediye Başkanıyla birlikte Büşra Özdemir'in AK Parti'ye yarın geçmesi bekleniyor." dedi.
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın da 19 Kasım'da AK Parti'ye katılabileceği iddiaları yerel basında gündeme geldi.
Yeşiltaş, konunun henüz kesinleşmediğine dikkat çekerek "Yarın net olarak tabii ki göreceğiz ama güçlü bir ihtimal, güçlü bir iddia olduğunu ifade edelim." sözlerini kullandı.
TEKİRDAĞ İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Yeşiltaş'ın canlı yayında aktardığı kulis bilgileri Antalya ile sınırlı kalmadı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de 19 Kasım'daki toplantıda AK Parti'ye katılabileceğini ileri süren Yeşiltaş, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece Büşra Özdemir değil, geçtiğimiz hafta Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in de yine yarın il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor."
Yüceer, 7 Kasım 2026'da Yeni Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.
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