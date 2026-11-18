KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANIYLA BİRLİKTE KATILACAĞI İDDİASI

A Haber muhabiri, Ankara'daki toplantıda yalnızca Büşra Özdemir'in değil, Antalya'dan başka bir belediye başkanının da AK Parti'ye katılabileceğini öne sürdü.

Yeşiltaş, "Antalya Korkuteli Belediye Başkanıyla birlikte Büşra Özdemir'in AK Parti'ye yarın geçmesi bekleniyor." dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın da 19 Kasım'da AK Parti'ye katılabileceği iddiaları yerel basında gündeme geldi.

Yeşiltaş, konunun henüz kesinleşmediğine dikkat çekerek "Yarın net olarak tabii ki göreceğiz ama güçlü bir ihtimal, güçlü bir iddia olduğunu ifade edelim." sözlerini kullandı.