"Eğer bu kontrolsüz gidişata dur denilmezse, toplumun ahlak ve çalışma düzeni bozulacak. Gençler artık okuyup meslek edinerek para kazanmak yerine, ekranda kendini teşhir edip hediye toplayarak kazanç elde etmeyi hedefliyor. Daha fazla para kazanmak için aile mahremiyetinin yok sayıldığı, hatta çocukların ve engelli bireylerin canlı yayınlarda kullanıldığı bu düzen toplumumuzu içeriden çürütüyor. İkinci tehlike ise doğrudan ülke güvenliğidir. Terör örgütleri ve suç çeteleri, bankalara yakalanmadan milyonlarca doları bu yayınlar üzerinden yurtdışına saniyeler içinde aktarabilir hale geliyor."

"TOPLUMUMUZU İÇERİDEN ÇÜRÜTÜYOR" TikTok ve YouTube'daki denetimsiz yayınları değerlendiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İletişim Uzmanı Dr. Nazif Kutay Erden, sistemin iki büyük tehlikeyi beraberinde getirdiğini söyledi. Erden, gençlerin çalışma hayatına bakışının değiştiğini, aile mahremiyetinin kazanç uğruna ihlal edildiğini ve çocuklar ile engelli bireylerin canlı yayınlarda kullanılabildiğini belirtti.

TİKTOK'TA 1,9 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ PARA TRAFİĞİ Sosyal medya platformlarının dijital hediye sistemi, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik iddialarla da gündemde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen operasyonda, TikTok canlı yayınlarındaki hediye sistemi üzerinden 1,9 milyar liralık şüpheli para trafiği tespit edildiği belirtildi.





"ARKA PLANDA DEV BİR KARA PARA ÇARKI DÖNÜYOR"



Dr. Nazif Kutay Erden, dijital hediyeler üzerinden gerçekleştirilen şüpheli para transferlerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kâğıt üzerinde bu gelirler vergilendiriliyor gibi görünse de arka planda dev bir kara para çarkı dönüyor. Birkaç gün önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın yaptığı operasyonda, TikTok canlı yayınlarındaki hediye sistemi üzerinden tam 1.9 milyar liralık şüpheli para trafiği yakalandı. Suç örgütleri yasadışı yollardan kazandıkları paraları gül, aslan gibi dijital hediyelere çevirip yayıncılara gönderiyor, ardından komisyon kesip nakit olarak geri çekerek parayı aklıyor. Özellikle olağandışı işlem hacimleri ve kısa süre içinde yapılan yüksek tutarlı hediye gönderimlerinin finansal güvenlik açısından dikkatle ele alınması gerekiyor."

Erden, dijital hediye sistemindeki olağan dışı işlem hacimlerinin ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.



"GENÇLERİ SİSTEMİN İÇİNE ÇEKİYORLAR"



Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Tunay Kamer de yaptığı değerlendirmede sosyal medya reklamlarının çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.

Kamer, yasa dışı bahis, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların sosyal medya platformlarında oyun ve eğlence görüntüsü altında çocukların karşısına çıkarıldığını belirtti. Bu tür reklamlarla büyüyen gençlerin zaman içerisinde söz konusu sistemin içine çekildiğini ifade eden Kamer, çocukların dijital içeriklerden korunmasının önemini vurguladı.