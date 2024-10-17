Atletico’dan Kerem’e yeşil ışık

Benfica ve Milli Takım'da gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, performansı ile adeta fırtına estiriyor. İspanyol basını; Diego Simeone'nin milli yıldızın transferine sıcak baktığını belirtti. Arjantinli çalıştırıcı, Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği maçtan sonra Kerem'i takibe aldı. Şampiyonlar Ligi maçında Kerem'in Atletico karşısında skoru 1-0'a getirmesi Simeone'yi kızdırmıştı. 18 milyon değeri olan tecrübeli oyuncu için devre arasında nabız yoklanacağı ifade edildi. 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gittikten sonra el üstünde tutulan, Portekiz devindeki 5 maçında 4 gol atıp 2 de asist yapan kanat, İzlanda karşısındaki futboluyla bir kez daha parmak ısırtmıştı. 25 yaşındaki futbolcu Avrupa'da süper yıldızlığa aday bir profilde gösteriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN