Benfica ve Milli Takım'da gündemden düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, performansı ile adeta fırtına estiriyor. İspanyol basını; Diego Simeone'nin milli yıldızın transferine sıcak baktığını belirtti. Arjantinli çalıştırıcı, Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği maçtan sonra Kerem'i takibe aldı. Şampiyonlar Ligi maçında Kerem'in Atletico karşısında skoru 1-0'a getirmesi Simeone'yi kızdırmıştı. 18 milyon değeri olan tecrübeli oyuncu için devre arasında nabız yoklanacağı ifade edildi. 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gittikten sonra el üstünde tutulan, Portekiz devindeki 5 maçında 4 gol atıp 2 de asist yapan kanat, İzlanda karşısındaki futboluyla bir kez daha parmak ısırtmıştı. 25 yaşındaki futbolcu Avrupa'da süper yıldızlığa aday bir profilde gösteriliyor.
Atletico’dan Kerem’e yeşil ışık
İzlanda’ya attığı ve attırdığı golle manşetleri süsleyen Kerem’i Simeone takibe aldı. Atletico Madrid’in milli yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024