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Edin Dzeko'nun tek rakibi Alex de Souza!

Fenerbahçe formasıyla 59 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Boşnak yıldız maç başına 0.77 skor katkısı verdi. Dzeko yabancı futbolcular dikkate alındığında sadece, maç başına 0.92 skor katkısı olan Alex’in gerisinde kalıp ikinci sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024
Edin Dzeko’nun tek rakibi Alex de Souza!

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Geçtiğimiz sezon Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko geride kalan 1.5 yılda müthiş işlere imza attı. Sezon başında 20.5 milyon Euro karşılığında Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olan En Nesyr'nin takıma katılmasına rağmen formayı kaptırmayan 38 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulüp tarihine geçecek istatistiklere ulaşmış durumda.

MÜTHİŞ İSTATİSTİKLER
Fenerbahçe'de 59 resmi maçta forma giyen Dzeko 34 gol ve 12 asistle tam 46 gole direkt katkı vermeyi başardı ve maç başına 0.77 skor katkısına ulaştı. Dzeko, Sarı-Lacivertli takımda en az 50 maç forma giymiş yabancı futbolcular dikkate alındığında bu alanda 2. sırada. Tecrübeli yıldız sadece Alex de Souza'ya geçildi. Alex 344 maçta 171 gol ve 146 asisle tam 317 gole katkı yapmış ve maç başına ortalama 0.92 skor katkısı vermişti. Pierre van Hooijdonk ise 3. sırada.

TADIC DE 10. SIRADA!
Hollandalı futbolcu 63 maçta 35 gol ve 12 asistle 0.74'lük skor ortalaması tutturmuştu. 4. sırada Rumen forvet Viorel Moldovan, 5. sırada ise Haim Revivo yer alıyor. Dusan Tadic ise listenin 10. sırasında bulunuyor.

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