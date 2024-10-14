Bursaspor, K.Maraşspor’u 3-0 yendi

Türkiye 3.Lig 1. Grup'ta Bursaspor, evinde K.Maraşspor'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Rakibi karşısında üstün bir futbol oynayan Yeşil-Beyazlılar 21'de Mücahit Can, 75'te Bilal Özer (k.k) ve 90+2'de Taha Can'ın golleriyle 3-0 galip ayrıldı. Böylece Bursaspor liderliğe yükseldi.Maçtan önce Bursa taraftarı kadın cinayetlerinde ölenlerin isimlerinin yazıldığı pankartlar açarak anlamlı bir organizasyona imza attı.

41 bin taraftarın izlediği maçta tribünlerde kadın cinayetine kurban gidenler için pankartlar açıldı.