Gol makinesi ve tecrübe sembolü

Edin Dzeko, gerçekten etkileyici bir kariyere sahip. 38 yaşında olmasına rağmen hala milli takımdaki gollerine devam etmesi ayrı olay. Bu onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bosna Hersek'te 137 maçta 67 gol atması yeteneğini ve istikrarını kanıtlıyor. Didier Drogba; Zlatan Ibrahimovic ve David Villa gibi efsaneleri bu alanda geride bırakması da tarihteki yerini pekiştiriyor.

Yıldız forvet, hem oyun içindeki zekasıyla hem de gol becerisiyle kalitesini konuşturuyor. Başarılarıyla da futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Öte yandan kariyerinin son dönemlerinde de böyle performans sergilemesi futbolseverler için büyük keyif. Sarı-Lacivertli takımla gollerine bu sezon da devam eden kaptan, Fenerbahçe ile çıktığı 59 karşılaşmada 34 gol ve 12 asist kaydetti. Bosna Hersekli futbolcu, 2023 yılının başında bedelsiz olarak Kanarya'ya katılmıştı.