Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün yönetimin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması sonrasında forma şansı bulan Yunus, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Yönetim de genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, yılda 17 milyon lira kazanan milli yıldıza 40 milyon lira teklif etti.

Yunus Akgün'ün menajeri ise bu teklifi yetersiz buldu ve rakamın 65 milyon liraya yükseltilmesini istedi. Galatasaray Yönetimi'nin bu çıkış sonrası görüşmelere ara verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin devre arasında yıldız oyuncuyla yeniden masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'a bu sezon transfer edilen Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'nin 2.5 milyon Euro kazandığı ve bu yüzden de Yunus Akgün'ün 65 milyon lira istediği öğrenildi. 2018 yılında A takıma yükselen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 11 maçta görev alan milli yıldız, 4 gol atarken asist üretemedi. Teknik direktör Okan Buruk da Yunus Akgün'ün son haftalardaki performansından bir hayli memnun.