Ya imza ya Ada!

Fenerbahçe'de Osayi Samuel bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki oyuncusunun, Galatasaray ile yakınlaştığı gündeme gelmişti. Ancak Osayi'nin Süper Lig'de Fenerbahçe dışında kesinlikle bir başka takımda oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi'nin önünde iki seçenek var. Yıldız futbolcu, sevgilisinin İstanbul'dan ayrılmak istemesi nedeniyle İngiltere'den gelen tekliflerin resmiyet kazanmasını bekliyor. Sevgilisi de Osayi'nin kariyerini İngiltere'de sürdürmesini istiyor. İddialara göre Crystal Palace, Osayi'yi yakın takipte. Bir başka seçenek ise Nijeryalı futbolcunun, Sarı-Lacivertliler'in yeni sözleşme teklifine 'Evet' cevabını vermesi... Fenerbahçe ile yıldız oyuncu arasında yeni sözleşme için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro'ya transfer edilen Osayi, bu sezon Sarılacivertli formayla 6 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu, fileleri havalandıramazken 1 asistlik katkıda bulundu.

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