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Beşiktaş üretim ve bitirmekte zorlanıyor!

Sadece 2 kez kazanılan son 6 maçta toplam şut ve rakip ceza sahasında topla buluşma rakamları ilk 6 maça göre yükseldi. Ancak isabet ve pozisyon istatistikleri çakıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Beşiktaş üretim ve bitirmekte zorlanıyor!

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Beşiktaş'ın Hollandalı çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst, Siyah- Beyazlı takımla 12. maçına çıktı. Gio 'nun ilk 6 maçı ile son 6 maçı kıyaslandığında Siyah-Beyazlılar'ın gol pozisyonuna girmekte ve girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlandığı görülüyor.

İlk 6 maçına göre ortalama maç başına 5 net gol poziyonuna giren ve 2.35 gol beklentisi yaratan Kartal son 6 maçta ise maç başına ortalama 2,5 pozisyona girip 1.94 gol beklentisi yaratabildi. İlk 6 maçta mücadele başına 7.1 isabetli şut çeken Kartal'ın son 6 maçında ise bu oran 5.3'e geriledi. Siyah-Beyazlılar buna karşın ilk 6 karşılaşmaya göre maç başına daha çok şut çekip rakip cezasında ise daha çok topla buluştu.

SAVUNMADA PROBLEM YOK
Beşiktaş ilk 6 maçta rakiplerine maç başına 18.1 ile ceza sahasında buluşma şansı verirken 2. altı maçlık periyotta bu rakam 17.8 'e düşmüş durumda.

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