Taraftarlar Giovanni van Bronckhorst’a çağrıda bulundu: Semih Kılıçsoy neden oynamıyor?

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy son dönemde ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu sezon Süper Ligi'in ilk 2 haftasında ilk 11'de sahaya çıkan genç golcü sonraki maçlarda ise sonradan oyuna dahil oldu.

Son oynanan Gaziantep FK maçında ise Giovanni van Bronckhorst tarafından tercih edilmeyen Semih için Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Hollandalı çalıştırıcıya çağrıda bulundu. Yapılan yorumlarda Van Bronckhorst'un Semih için yaptığı "Neden oynamadığının sebebini Semih'e anlattım. Kendisi biliyor" açıklamasına tepki göstererek, "Semih'e anlattığın sebebi bize de söyle bizde bilelim hocam" ifadelerini kullandı.

Taraftarların süre almasını istediği genç golcü bu sezon çıktığı 10 maçta gol atamazken 3 asist kaydetti.