Acun Ilıcalı: Bu yapıyı vura vura indireceğiz

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Herhangi bir kavganın içinde olmak istemediklerini söyleyen Ilıcalı, "Türk futbolunun geçmişinde de her zaman gerilimli dönemler olmuştur. Adalet istiyoruz. Bir şekilde camianın sesi olmak zorundayız" dedi.

G.Saray'a da göndermede bulunan Ilıcalı, "Bir takımın anlamsız avantajlar elde ettiğini söyledim. Daha dün (önceki gün) bir takıma kırmızı kart çıkmadı. Mertens'in pozisyonu" dedi. Ilıcalı hakemlerle ilgili olarak, "Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar. Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz" dedi.