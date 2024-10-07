Konyaspor, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

Süper LİG'de nefes kesen maçta Konyaspor, Eyüpspor'u son dakika gölüyle yendi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan 8. hafta maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Konuk takım 65. dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-Beyazlılar bu gole 72. dakikada Yusuf Erdoğan ve 90+7'de Danjel Aleksic ile karşılık verdi. 12 puanda kalan Arda Turan'ın öğrencileri 7. sırada yer alıyor. 11 puanlı Anadolu Kartalı ise 8. basamakta. Ev sahibi karşılaşmanın 88. dakikasında rakip ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Erkan Özdamar, oyunu sürdürdü. Pozisyon sonrası Ali Çamdalı, itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Ali Çamdalı'nın takımı milli ara sonrası Beşiktaş deplasmanına giderken; İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak İstanbul ekibi de galibiyet için mücadele edecek.

TERİM'İ HATIRLATTI

Ali Çamdalı'nın Eyüpspor maçının ilk yarısında yaptığı estetik hareket maça damga vurdu. Akıllara Fatih Terim gelirken Arda Turan Konyaspor'un hocasının bu hareketini tebrik etti. Terim 2013'te Emirates Cup'taki Porto maçında taç çizgisi kenarında akrep vuruşu yapmış tribünleri coşturmuştu.