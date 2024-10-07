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Galatasaray, Alanyaspor karşısında Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti!

60 dakika boyunca etkili bir futbol sergileyen Sarı-Kırmızılılar 28’de Yunus Akgün’le öne geçti. Ardından skoru koruyup liderliğini devam ettirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Galatasaray, Alanyaspor karşısında Yunus Akgün’ün golüyle öne geçti!

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Cimbom tek attı 3 aldı. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Rigas önünde büyük bir şok yaşayan Sarı-Kırmızılılar dün evinde Alanyaspor'u 1-0 yenip milli araya lider girmeyi garantiledi.

ERTUĞRUL GEÇİT VERMEDİ
15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda Ertuğrul golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 24'te sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus'un plase vuruşunu Ertuğrul kornere gönderdi.

SERDAR ZORU BAŞARDI!
28. dakikada Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla topu Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0. 47'de Kaan vurdu, Ertuğrul çıkardı. 58'de Sara'nın şutunu Ertuğrul köşeden çıkardı. 80'de Abdülkerim kale ağzından vurdu, Ertuğrul yine kurtardı. 90+2'de Serdar Dursun kale ağzından golü kaçırdı ve maç 1-0 sonuçlandı.

DAHA İYİ OLACAĞIM
Attığı şık golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Yunus Akgün, "Maç oynadıkça daha iyi olacağım. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

SALLAI 2. YARIDA OYNADI
Cimbom'un yeni transferlerinden Rolland Salai dün sakatlığını atlatarak kendisine kadroda yer buldu. Macar futbolcu ikinci yarının ortasında Mertens'in yerine oyuna girdi ve performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.

İKİNCİ KEZ KALE KAPALI
Alanyaspor maçına kadar 12 resmi karşılaşmada 20 gol yiyen Galatasaray dün kalesini kapattı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 2. kez bir 90 dakikayı gol yemeden kapatmayı başardı.

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