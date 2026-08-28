Geçmişte özel bir eğitim kurumunda KPSS dersleri verirken tercih ettiği kıyafetlerle sosyal medyada tartışma konusu olan ve bu görünürlüğü dijital platformlarda ticari bir modele dönüştüren Fidan Atalay hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Fidan Hoca" olarak bilinen şüpheli hakkında hem "müstehcenlik" hem de elde edilen gelirler üzerinden "kara para aklama" suçlamalarıyla re'sen soruşturma açtı.