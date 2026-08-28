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Zeytinburnu’nda İETT kazası: Yaralılar yere yattı! Kennedy Caddesi yan yol trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu sahilinde kontrolden çıkan İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. 17 yaralının olduğu kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Zeytinburnu’nda İETT kazası: Yaralılar yere yattı! Kennedy Caddesi yan yol trafiğe kapatıldı

Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Video Oynatma İkonu Zeytinburnu Sahil Yolu’nda İETT kazası: Bahçe duvarına çarptı

SİTENİN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Zeytinburnu’nda İETT kazası: Yaralılar yere yattı! Kennedy Caddesi yan yol trafiğe kapatıldı-1

YARALILAR VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 17 yaralının olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi yan yolda tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

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