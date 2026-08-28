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Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan-Putin zirvesi gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi

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Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan-Putin zirvesi gerçekleşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

İki liderin görüşmesinde Karadeniz ve Ukrayna konularının ele alınacağı belirtildi.

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Ebru Bektaş
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