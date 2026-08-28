Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu. Dördüncü maçında Almanya'yı devirerek gruptan çıkmayı önceden garantileyen Filenin Sultanları, bu sonuçla A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.
A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi.
POLONYA'YA MAĞLUP OLDULAR
Filenin Sultanları, Polonya karşısında parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.
Türkiye – Polonya set sonuçları şu şekilde:
1. Set Sonucu: 25-15
2. Set Sonucu: 21-25
3. Set Sonucu: 22-25
4. Set Sonucu: 25-16
5. Set Sonucu: 10-15
Gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup olarak ikinci sırada üst tura yükseldi.
RAKİBİMİZ AZERBAYCAN
A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.
SULTANLAR RAKİP TANIMADI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda daha önce oynadığı 4 maçın tamamını kazanmıştı.
Filenin Sultanları bu süreçte Letonya'yı 3-0, Slovenya'yı 3-1, Macaristan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti.