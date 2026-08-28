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Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Polonya’ya 3-2 mağlup oldu. Dördüncü maçında Almanya'yı devirerek gruptan çıkmayı önceden garantileyen Filenin Sultanları, bu sonuçla A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu.

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Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup eden Türkiye, 4'te 4 yaparak son 16 turunu garantiledi.

Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları-2

POLONYA'YA MAĞLUP OLDULAR

Filenin Sultanları, Polonya karşısında parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye – Polonya set sonuçları şu şekilde:

1. Set Sonucu: 25-15
2. Set Sonucu: 21-25
3. Set Sonucu: 22-25
4. Set Sonucu: 25-16
5. Set Sonucu: 10-15

Gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'ya mağlup olarak ikinci sırada üst tura yükseldi.

Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları-3

RAKİBİMİZ AZERBAYCAN

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.

Filenin Sultanları karar setinde mağlup oldu: Türkiye-Polonya maçı set sonuçları-4

SULTANLAR RAKİP TANIMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda daha önce oynadığı 4 maçın tamamını kazanmıştı.

Filenin Sultanları bu süreçte Letonya'yı 3-0, Slovenya'yı 3-1, Macaristan'ı 3-0 ve Almanya'yı 3-1 mağlup etmişti.

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