Aynı ekran farklı koruma: META'dan ABD'ye 2 saat sınırı, Türkiye'de çocukları kim koruyacak?

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ TELEFONU EN AZ YARIM SAATTE BİR KONTROL EDİYOR Türkiye'de yalnızca sosyal medyada geçirilen toplam süre değil, telefonun ne sıklıkla kontrol edildiği de dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre düzenli cep telefonu veya akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 32,6'sı cihazını en az yarım saatte bir kontrol ediyor. 11-15 yaş grubunda bu oran yüzde 42,8'e yükseliyor. Araştırmaya göre düzenli telefon kullanan çocukların yüzde 58,6'sı; telefonu en az yarım saatte bir kontrol etme, uyumadan hemen önce veya uyandıktan hemen sonra telefona bakma, televizyon izlerken ya da başkalarıyla yemek yerken telefon kullanma davranışlarından en az birini sergiliyor.

"ÇOCUK SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR, SOSYAL MEDYA DA ÇOCUĞU ÖĞRENİYOR" Eraslan, çocukların sosyal medyaya ilgisinin yalnızca "teknolojiyi sevmeleri" ile açıklanamayacağını belirtti. Ergenlik döneminin kabul edilme, ait olma, kendini ifade etme ve kimlik oluşturma dönemi olduğuna işaret eden Eraslan, sosyal medyanın bunların tamamını aynı ortamda sunduğunu söyledi. "Bir çocuk beğeniliyor, takip ediliyor, yorum alıyor ve kendisini görünür hissediyor. Üstelik bunu kendi odasında, kendi dünyasında yapabiliyor" diyen Eraslan, sosyal medyanın artık yalnızca bir iletişim aracı değil, yeni bir toplumsal alan hâline geldiğini ifade etti. Eraslan, yapay zekâ destekli algoritmaların bu çekimi daha da güçlendirdiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Algoritma çocuğun neye baktığını, neyi beğendiğini, hangi içerikte daha uzun kaldığını öğreniyor ve karşısına ona uygun yeni içerikler çıkarıyor. Dolayısıyla çocuk sosyal medyayı kullanıyor ama bir taraftan da sosyal medya çocuğun davranışlarını öğreniyor. Bence asıl güçlü çekim burada." Bu sistemlerin derin öğrenme teknolojileriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Eraslan, sosyal medyadaki yönlendirme mekanizmalarının giderek daha gelişmiş hâle geldiğini söyledi. ABD'DE GECE YARISINDAN SABAH 06.00'YA KADAR KISITLAMA Meta'nın ABD'de kabul ettiği önlemler günlük iki saatlik sınırla da bitmiyor. Ebeveyn onayı olmadığı sürece genç kullanıcıların Facebook ve Instagram kullanımı gece 00.00 ile sabah 06.00 arasında engellenecek. Hafta içi 08.00 ile 15.00 arasındaki okul saatlerinde ise gençlere gönderilen çoğu anlık bildirim otomatik olarak devre dışı bırakılacak. Böylece sistem yalnızca "Çocuk kaç saat sosyal medya kullandı?" sorusuna değil, "Hangi saatlerde kullanıyor ve platform onu hangi saatlerde yeniden ekrana çağırıyor?" sorusuna da müdahale etmiş olacak. Meta ayrıca genç kullanıcılara kişiselleştirilmemiş akışı seçme imkânı sunmayı, otomatik oynatmayı kapatabilmelerini sağlamayı ve beğeni ile reaksiyon sayılarını varsayılan olarak gizlemeyi kabul etti.

ÇOCUK GÜVENLİĞİNDE ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Meta'ya yönelik yaptırımların yalnızca çocuk güvenliği boyutuyla değil, ABD'de teknoloji şirketleri ile siyaset arasındaki güç ilişkileri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Meta'nın Facebook ve Instagram için kabul ettiği kısıtlamaları çocuk güvenliği açısından olumlu bulduğunu belirten Eraslan, buna karşın benzer ölçekteki uygulamaların tüm büyük sosyal medya şirketlerine aynı biçimde yöneltilip yöneltilmediğinin de sorgulanması gerektiğini ifade etti. Eraslan, "Meseleyi yalnızca 'çocukları koruma' çerçevesinde okumamak gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir de siyasi ve ekonomik boyutu var" dedi. Eraslan, ABD'de teknoloji şirketlerine yönelik yaklaşımları değerlendirirken Elon Musk'ın sahibi olduğu X ile Meta ve TikTok'a yönelik politikalar arasında karşılaştırma yaptı. "Trump'ın yakınındaki Elon Musk'ın sahibi olduğu X konusunda benzer bir yaptırım görmezken, Zuckerberg'in Meta'sına ve öteden beri ABD'nin güvenlik tartışmalarının merkezinde bulunan Çin merkezli TikTok'a yönelik baskıların artması dikkat çekici" değerlendirmesinde bulunan Eraslan, "Şu soruyu sormak gerekiyor: Çocuk güvenliği gerçekten evrensel bir standart mı, yoksa siyasi ve ekonomik güç mücadelelerinin de bir parçası mı?" diye konuştu. Metamatik hesabı! Sosyal medya devi çocuk bağımlılığı davasında 16,68 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etti "ŞİRKETLERİN İYİ NİYETİNE BIRAKILAMAZ" Eraslan'a göre tartışmanın bir diğer boyutu teknoloji şirketlerinin ekonomik modeli. Sosyal medya şirketlerinin gelir modelinin büyük ölçüde kullanıcıların platformda geçirdiği süreye bağlı olduğuna işaret eden Eraslan, şirketlerin ticari çıkarı ile çocuğun üstün yararı arasında doğal bir gerilim bulunduğunu söyledi. Eraslan, "Kullanıcı platformda ne kadar uzun kalırsa şirket açısından ekonomik değer de o kadar artıyor. Dolayısıyla sosyal medya şirketlerinin çocuk güvenliği konusunda tamamen gönüllü hareket etmesini çok gerçekçi bulmuyorum" dedi. Meta'nın kullanım süresi ve gece erişimi gibi önlemleri milyarlarca dolarlık hukuki süreçlerin ardından kabul etmiş olmasının da bu duruma işaret ettiğini belirten Eraslan, "Kamusal denetim olmadan yalnızca şirketlerin iyi niyetine güvenemeyiz. Çocuk güvenliği devletin, okulun, ailenin, akademinin ve teknoloji şirketlerinin ortak sorumluluğu olmalı" ifadelerini kullandı. ERASLAN: "SÜREYİ SINIRLAMAK YETERLİ DEĞİL" SODİMER Başkanı Eraslan, söz konusu düzenlemeleri çocuk güvenliği açısından olumlu bulduğunu ancak yalnızca ekran süresinin sınırlandırılmasının yeterli olmayacağını söyledi. Eraslan, "Çocukların hangi içeriklere maruz kaldığı ve algoritmaların onları nasıl yönlendirdiği de denetlenmeli" dedi.