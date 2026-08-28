Cem Küçük soruşturmasında İsmail Çanak bombası: Bildiklerimi anlatmak istiyorum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli İsmail Çanak, İstanbul Adliyesine giderek teslim oldu. Adliyede jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak'ın "bildiklerimi anlatmak istiyorum" dediği öğrenildi. Çanak'ın Küçük’e 17 ayrı işlemde 315 bin lira transfer ettiği tespit edilmişti.
Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli İsmail Çanak, İstanbul Adliyesine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Çanak'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ve "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi.
CEM KÜÇÜK 30 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Cem Küçük'e ağır suçlamalar yöneltilmişti. Küçük'ün, bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlama karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı belirlenmişti. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürecinde canlı yayınlara katılarak gerçeğe aykırı bilgiler yaydığı tespit edilen Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla 30 Temmuz 2026 tarihinde gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI: FİRARİ ÇIKTILAR
Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, dosyada adı geçen diğer isimlere yönelik operasyon için talimat verdi. Savcılık, 25 Ağustos'ta Ahsen Melek Kocatürk, İsmail Çanak ve Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt hakkında yakalama kararı çıkardı. 3 ismin telefonlarını evde bırakarak kayıplara karıştığı ortaya çıkmıştı.
İSMAİL ÇANAK ADLİYEYE GİTTİ
Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerden İsmail Çanak, bugün (28 Ağustos) İstanbul Adliyesine giderek teslim oldu. Adliyede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Çanak, işlemlerinin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.
"BİLDİKLERİMİ ANLATMAK İSİTİYORUM"
Gözaltına alınan İsmail Çanak'ın, yürütülen dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği ifade edildi. Çanak'ın savcılık sorgusunun ardından vereceği ifadelerin soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.
MASAK RAPORUNDAN ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda İsmail Çanak'ın işlemleri de yer almıştı. İsmail Çanak'ın, Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderdiği belirlendi. Raporda, işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve ödemelerde çoğunlukla 'elden alınan borç ödemesi' benzeri ifadelerin kullanıldığı belirtilmişti.