Nefret mirası hortladı: Bosna Kasabı Mladic için Sırbistan'da tören skandalı

Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac'ta bir duvara ise "Hepimiz Mladic'in askerleriyiz" yazısı yazılırken, Brcko'daki Sırplar Mladic için mum yaktı.

Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalığın toplanmasına tepki gösteren Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkan Yardımcısı Camil Durakovic, Zvornik'te Boşnakların gömüldüğü toplu mezarların bulunduğunu anımsatarak, "Burası Belgrad değil. Burası Mladic'in savaş emirlerinin uygulandığı yer. Bu toplanmalara tepki verecek kimse yok mu?" dedi.

MLADİC, SIRBİSTAN'DA ÜST DÜZEY TÖRENLE TOPRAĞA VERİLECEK

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, savaş suçlusu Mladic'in ailesinin belirlediği yerde üst düzey devlet töreniyle toprağa verileceğini açıkladı.

Boşnak akademisyen Esad Durakovic, Bosna Hersek medyasına yaptığı açıklamada, bir savaş suçlusunun "kahraman" gibi gösterilerek toprağa verilmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, Sırbistan'ın bu adımla "soykırımcı bir devlet" olduğunu kabul edeceği değerlendirmesini yaptı.

"SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK ÖLDÜ"

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Mladic'in cezaevinde bir savaş suçlusu olarak öldüğünü dile getirerek, "Mladic, soykırım ve en ağır savaş suçlarından kesin bir hükümle mahkum edilmiştir. Bu, siyasi bir görüş meselesi değil, uluslararası bir mahkemenin kesin kararıyla ortaya konmuş bir gerçektir. Bu nedenle siyasi olarak göreceli hale getirilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da Mladic'in Bosna Hersek ve Hırvatistan'da kanlı izler bıraktığını söyleyerek, savaş suçlularından sadece birisinin daha öldüğünü kaydetti.