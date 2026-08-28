Manifest üyelerine kısıtlamayı doğruladı! Tolga Akış'ın ifadesi ortaya çıktı... Zorla sahneye çıkarıldı iddiası, sözleşmeye aykırılık
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Manifest grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tolga Akış’ın savcılık ifadesinin ayrıntılarına Takvim.com.tr ulaştı. Yurt dışından gelen para trafiğinden grup üyelerine uygulanan sosyal medya kısıtlamalarına, Netflix projesinden olay yaratan mesajlaşmalara kadar her soruya yanıt veren Akış’ın ifadesindeki dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Manifest üyelerinin kendi hesaplarından bağımsız reklam yapmalarının yasaklandığını doğrulayan Akış, bu kısıtlamayı "projeyi korumak" amacıyla getirdiklerini ve sözleşmeye aykırılık durumunda cezai şart bulunduğunu itiraf etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış'ın savcılık ifadesi ile tutuklama talep yazısının ayrıntıları ortaya çıktı.
Tolga Akış'ın ifadesine ise Takvim.com.tr ulaştı.
MALİ YAPI VE SÖZLEŞME ŞARTLARI SORGULANDI
Savcılık sorgusunda Tolga Akış'a organizasyonun işleyişine ve finansal süreçlerine dair detaylı sorular yöneltildi. İfadede öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
- Grubun mali yapısı ve yurt dışından gelen para transferleri
- Grup üyeleriyle yapılan sözleşmelerdeki cezai şartlar ve sosyal medya kısıtlamaları
- KüçükÇiftlik Park konseri ve kamuoyuna yansıyan yazışmalar
SUÇLAMALARI REDDETTİ, KISITLAMALARI DOĞRULADI
Akış suçlamaları reddederken bazı sözleşmesel kısıtlamaların bulunduğunu kabul etti.
MANIFEST'İN PARA TRAFİĞİ SAVCILIKTA SORULDU
Akış'ın savcılık ifadesinde soruşturmanın mali boyutuna ilişkin sorular da yer aldı. Akış'a hesaplarına yurt dışından gelen paraların kaynağı soruldu. Akış, yurt dışından yalnızca YouTube ile Spotify ve Apple gibi dijital müzik servislerinden gelir elde edildiğini savundu.
Manifest'in gelir paylaşım sistemini de açıklayan Akış, elde edilen gelirin yüzde 60'ının grup üyelerine eşit şekilde dağıtıldığını, yüzde 40'ının ise şirket bünyesinde Manifest projesinin giderlerine ayrıldığını söyledi.
Soruşturma kapsamında hesaplarının suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı yönündeki şüpheleri reddeden Akış, "Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım." dedi.
Akış, gözaltına alındığında telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini, banka hesapları ve telefonunun incelenmesi halinde savunmasının doğrulanacağını ileri sürdü.
MANİFEST ÜYELERİNE SOSYAL MEDYA KISITLAMASINI KABUL ETTİ
Akış'a kamuoyuna yansıyan, Manifest üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapamadıkları yönündeki iddia da soruldu. Akış, bu iddianın "kısmen doğru" olduğunu kabul etti. "Bunu projeyi korumak için getirdik." diyen Akış, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde kazançlarıyla orantılı belirli bir cezai şart bulunduğunu da doğruladı.
Böylece grup üyelerinin sosyal medya faaliyetleri üzerinde sözleşmeden kaynaklanan bir kontrol mekanizması bulunduğu Akış'ın kendi ifadesiyle savcılık tutanağına girdi.
"KİMLERLE GÖRÜŞECEKLERİNE KARIŞILDI" İDDİASINI REDDETTİ
Akış, grup üyelerinin başka kişilerle görüşmelerinin yasaklandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Üyelerin kendisiyle tatile çıkmak zorunda bırakıldığı yönündeki haberleri de reddeden Akış, sosyal medyada dolaşan görüntülerin yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan bir günlük toplu tatilde çekildiğini savundu.
HİLAL'IN BASKI ALTINDA SAHNEYE ÇIKARILDIĞI İDDİASI
Hasta olan üyelerin baskı altında sahneye çıkarıldığı iddialarına da karşı çıkan Akış, Yenikapı konserinde rahatsızlanan Hilal isimli grup üyesinin iki doktordan onay alınmadan yeniden sahneye çıkarılmadığını söyledi.
+18 KONSERİN SORUMLULUĞUNU ALMADI
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de 6 Eylül 2025 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilen Manifest konseriydi. Akış, Manifest grubunun yedi üyesinin TCK 225/1 kapsamında yargılandığı söz konusu dosyada kendisinin şüpheli olmadığını belirterek dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini savundu.
"Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir." diyen Akış'ın bu savunmasına karşılık savcılığın sevk yazısında, grubun kurucusu ve yapımcısı olması, konserler organize etmesi ve faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasındaki rolü özellikle vurgulandı.
SAVCILIK YAPIMCI SIFATINA DİKKAT ÇEKTİ
Akış savunmasında sahne performanslarının kendi yönetiminde olmadığını söylerken, savcılık cezai sorumluluğu yalnızca sahnedeki doğrudan eylemler üzerinden değerlendirmedi. Sevk yazısında, TCK 226/2'nin müstehcen olduğu değerlendirilen içeriğin yayımlanmasına aracılık edilmesini de düzenlediğine dikkat çekildi.
Bu kapsamda Akış'ın Manifest projesinin kurucusu ve yapımcısı olması, grubun konserlerini organize etmesi ve içeriklerin geniş kitlelere sunulmasındaki konumu, tutuklama talebinin dayanakları arasında gösterildi.
MESUT ADLİN'LE İLGİLİ YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA
Akış'a sosyal medyada yayımlanan bazı yazışmalar da soruldu. Mesut Adlin'i daha önce Manifest projelerinde fotoğrafçı olarak çalışması nedeniyle tanıdığını anlatan Akış, Adlin hakkında kadınların taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından birlikte çalışmayı bıraktıklarını söyledi.
Akış, sosyal medyaya yansıyan mesajların eşi Gizem Akış, Zeynep Sürmeli ve Mesut Adlin arasındaki konuşmalar olduğunu ifade ederek bunların "mizah amaçlı" olduğunu savundu.
Mesajların sohbetin tamamı paylaşılmadan seçilerek yayımlandığını ve kendisiyle grubu itibarsızlaştırmak amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.
TROLL VE BOT HESAPLARI REDDETTİ
Manifest'in sosyal medya görünürlüğünün yapay biçimde artırıldığı, troll veya bot hesaplarla PR çalışması yürütüldüğü yönündeki iddialar da Akış'a yöneltildi.
Akış, "Troll bot hesaplarında hiçbir şekilde dahlimiz yok. Kendi fan kitlemiz kendileri paylaşımlar yapmaktadır." diyerek bu iddiaları reddetti.
Akış, Manifest'in yurt dışına açılması amacıyla Netflix'e proje sunduklarını da söyledi. İlk etapta bir dizi projesi teklif ettiklerini belirten Akış, Netflix'in grubun dizisi yerine belgeselinin daha fazla ses getirebileceği yönünde görüş bildirdiğini ve bunun üzerine belgesel çalışmasına başladıklarını anlattı.
SAVCILIK SAVUNMAYI YETERLİ BULMADI: TUTUKLAMA İSTEDİ
Savcılık ise Akış'ın savunmalarına rağmen soruşturma dosyasındaki mevcut deliller, suçun vasıf ve mahiyeti ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını birlikte değerlendirdi. Akış'ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı sıfatıyla soruşturma konusu faaliyetlerin kamuya sunulması ve geniş kitlelere ulaştırılmasındaki rolü nedeniyle TCK 226/2 kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine varıldı.
Başsavcılık, CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca Tolga Akış'ın "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmasını talep etti.
Akış, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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