Manifest üyelerine kısıtlamayı doğruladı! Tolga Akış'ın ifadesi ortaya çıktı... Zorla sahneye çıkarıldı iddiası, sözleşmeye aykırılık

MANİFEST ÜYELERİNE SOSYAL MEDYA KISITLAMASINI KABUL ETTİ

Akış'a kamuoyuna yansıyan, Manifest üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarından bağımsız reklam paylaşımı yapamadıkları yönündeki iddia da soruldu. Akış, bu iddianın "kısmen doğru" olduğunu kabul etti. "Bunu projeyi korumak için getirdik." diyen Akış, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde kazançlarıyla orantılı belirli bir cezai şart bulunduğunu da doğruladı.

Böylece grup üyelerinin sosyal medya faaliyetleri üzerinde sözleşmeden kaynaklanan bir kontrol mekanizması bulunduğu Akış'ın kendi ifadesiyle savcılık tutanağına girdi.

"KİMLERLE GÖRÜŞECEKLERİNE KARIŞILDI" İDDİASINI REDDETTİ



Akış, grup üyelerinin başka kişilerle görüşmelerinin yasaklandığı yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Üyelerin kendisiyle tatile çıkmak zorunda bırakıldığı yönündeki haberleri de reddeden Akış, sosyal medyada dolaşan görüntülerin yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan bir günlük toplu tatilde çekildiğini savundu.

HİLAL'IN BASKI ALTINDA SAHNEYE ÇIKARILDIĞI İDDİASI



Hasta olan üyelerin baskı altında sahneye çıkarıldığı iddialarına da karşı çıkan Akış, Yenikapı konserinde rahatsızlanan Hilal isimli grup üyesinin iki doktordan onay alınmadan yeniden sahneye çıkarılmadığını söyledi.