İran lideri Hamaney'den görüntüsüz ve sessiz yeni mesaj! Yetkililere kritik uyarı: Kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, kamuoyunun karşısına yine herhangi bir ses veya görüntü kaydı vermeksizin yayımladığı yazılı açıklamayla çıktı. İran lideri Hamaney, "Hükümet Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

ABD DOLARININ ROLÜNÜ AZALTMA TALİMATI ABD-İsrail planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin ortaya koyduğu çabaları takdir eden Hamaney, hükümeti enflasyon, işsizlik, piyasa yönetimi, büyüme, yatırım, yerli üretimi artırma ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü azaltma konularına ciddi şekilde odaklanmaya çağırdı. Hamaney, ekonomik sorunların çözümünün anahtarının "direniş ekonomisi" ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirterek, yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti. İran lideri, ülkeye karşı düşmanca eylemlerin ekonomik ve diğer sonuçları olabileceğini ancak daha etkili ve akıllı yönetimle bunların etkisinin sınırlanabileceğini savundu.