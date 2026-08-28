İran lideri Hamaney'den görüntüsüz ve sessiz yeni mesaj! Yetkililere kritik uyarı: Kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum
İran lideri Mücteba Hamaney, kamuoyunun karşısına yine ne ses ne de görüntü vermeden yayımladığı yazılı mesajla çıktı. Hamaney toplumsal uyumu zedeleyen tüm eylemleri "kesinlikle yasak" ilan ederek hükümete yerli üretimi artırma ve ekonomide ABD dolarının rolünü azaltma talimatı verdi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, kamuoyunun karşısına yine herhangi bir ses veya görüntü kaydı vermeksizin yayımladığı yazılı açıklamayla çıktı.
İran lideri Hamaney, "Hükümet Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
ABD DOLARININ ROLÜNÜ AZALTMA TALİMATI
ABD-İsrail planları, yaptırımlar ve ablukaya rağmen İran hükümetinin ortaya koyduğu çabaları takdir eden Hamaney, hükümeti enflasyon, işsizlik, piyasa yönetimi, büyüme, yatırım, yerli üretimi artırma ve İran ekonomisinde ABD dolarının rolünü azaltma konularına ciddi şekilde odaklanmaya çağırdı.
Hamaney, ekonomik sorunların çözümünün anahtarının "direniş ekonomisi" ve yerli üretime daha fazla dayanmak olduğunu belirterek, yerli üretimin yetersiz kaldığı durumlarda ithalatın akıllıca kullanılması gerektiğini kaydetti.
İran lideri, ülkeye karşı düşmanca eylemlerin ekonomik ve diğer sonuçları olabileceğini ancak daha etkili ve akıllı yönetimle bunların etkisinin sınırlanabileceğini savundu.
"KESİNLİKLE YASAK OLDUĞUNU İLAN EDİYORUM"
Tüm yetkililerin milli birlik ve toplumsal uyumun korunmasına öncelik vermesi gerektiğini belirten Hamaney, "Şüphesiz ki, geçmişte sevgili halkımıza doğrudan veya dolaylı zarar veren milli ve kamusal güdüleri zayıflatan ve hayali ikilikler, örneğin savaş veya müzakere, uzlaşma veya aşırıcılık, taviz veya savaş kışkırtıcılığı gibi söylemler, bundan sonra da aynı etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal uyuma zarar veren her türlü eylemin kesinlikle yasak olduğunu ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hamaney, "zayıflıkların ve eksiklerin" açıkça vurgulanmasının ülkenin düşmanlarına fayda sağlayabileceği uyarısında bulunarak, İran'ın gücünün vurgulanmasının önemine değindi.