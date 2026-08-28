YPG’nin feshi sonrası yeni adım! Mazlum Abdi,Şara’nın danışmanı oldu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG/SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’yi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atadı. Karar, Abdi için geçmişte dile getirilen savunma bakanlığı talebini ve örgütün diğer isimlerine verilen görevleri yeniden gündeme taşıdı. Örgütün bağımsız silahlı yapısını feshederek Şam’a entegrasyonu kabul etmesiyle Ankara’nın “tek devlet, tek ordu” politikası Suriye’de somut karşılık buldu.
Suriye'de YPG/SDG'nin fesih açıklamasının ardından yeni bir atama geldi. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütünün elebaşı Mazlum Abdi'yi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirdi.
Suriye'nin resmî haber ajansı SANA, atamanın 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle yapıldığını duyurdu. Kararda "Mustafa Halil Abdi" adıyla yer alan Abdi'nin görev ve yetkilerine ilişkin ayrıntı verilmedi.
SAVUNMA BAKANLIĞINI İSTEMİŞLERDİ
Atama, örgüt yönetiminin geçmişteki taleplerini yeniden gündeme getirdi. Takvim'in 28 Eylül 2025 tarihli haberine göre örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Abdi'nin genelkurmay başkanı veya savunma bakanı yapılmasını istemişti.
Şara'nın imzaladığı kararla Abdi'ye Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı verildi. SANA'nın açıklamasında herhangi bir askerî komuta görevinden söz edilmedi.
ŞAM'DA FESİH İLANI
Abdi, 25 Ağustos'ta Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı açıklamada, örgüt unsurlarının Suriye ordusunun tugaylarına entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti.
Şara ile varılan anlaşmaya işaret eden Abdi, bağımsız bir askerî güç olarak kendilerini feshettiklerini ilan etmişti. Danışmanlık kararı da bu açıklamanın ardından geldi.
AYRILIKÇI YAPILANMAYA "TEK DEVLET" NEŞTERİ
Fesih ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Suriye'nin savunduğu "tek devlet, tek ordu" ilkesini öne çıkardı.
Terör örgütü YPG, daha önce ademimerkeziyetçilik adı altında özerklik talebini sürdürüyordu. İlham Ahmed de biri halkı, diğeri illeri temsil edecek iki meclisli bir parlamento istemişti.
Geçmişteki bu talepler dikkate alındığında, bağımsız silahlı yapının feshi ve devlet kurumlarına katılım, ayrılıkçı yapılanmaya neşter niteliği taşıyor. Şam'dan ayrı bir güç olarak kalmak isteyen terör örgütünün unsurları tasfiye edilerek, artık merkezî yönetimin kurumlarında yer almaya başladı.
Bu değişimin kalıcı olması ise askerî ve idari birimlerin sahada da Şam yönetimine bağlı çalışmasına dayanıyor.
DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLERE GÖREV VERİLDİ
Entegrasyon kapsamında yapılan atamalar Abdi ile başlamadı. Sipan Hemo, 10 Mart 2026'da Suriye'nin doğu bölgesinden sorumlu savunma bakan yardımcılığına getirildi.
Atama, 30 Ocak'ta varılan kapsamlı entegrasyon anlaşması çerçevesinde yapıldı. Bu anlaşma, Suriye ordusunun doğu ve kuzeydoğudaki geniş alanlarda yeniden kontrol sağlamasının ardından imzalanmıştı.
Nureddin Ahmed İsa da şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Haseke Valiliğine atandı. Böylece bölgedeki askerî entegrasyona idari görevlendirmeler de eşlik etti.
İLHAM AHMED'İN GÖREVİ NETLEŞMEDİ
İlham Ahmed için ise doğrulanmış bir atama açıklaması bulunmuyor.
İlham Ahmed'in Suriye Halk Meclisi'nde görevlendirilmesinin gündemde olduğu iddia edildi. Anayasa çalışmaları veya dış ilişkiler alanında görev alabileceği de öne sürüldü.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN TERÖRSÜZ BÖLGEYE
Suriye'de terör örgütlerinin tasfiyesi, Ankara'nın "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinde kritik bir adım oldu. Türkiye, güney sınırındaki terör yapılanmalarına karşı "tek devlet, tek ordu" ilkesini savunurken Suriye'nin toprak bütünlüğüne sahip çıktı.
Millî Savunma Bakanlığı da 6 Ağustos'taki açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefini, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sağlayan stratejik bir vizyon olarak tanımlamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak" sözleriyle mesajını vermişti. Şam'dan bağımsız bir güç olarak kalmak isteyen örgüt, fesih ilanının ardından Suriye devletinin kurumlarına katılma yoluna girdi.
TÜRKİYE'DEN ŞAM'A ASKERÎ VE DİPLOMATİK DESTEK
Ankara, Suriye'nin devlet kurumlarını güçlendirme çabalarına askerî iş birliği ve diplomasiyle destek veriyor.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, 27 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye ile askerî iş birliğinin Şam yönetiminin rızasıyla yürütüldüğünü belirtti.
Yıldız, Suriye'nin güvenlik kapasitesini geliştirme çalışmalarının engellenmesinin DEAŞ gibi terör örgütlerinin yeniden güçlenmesine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.
İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve kapasitesini hedef alan saldırılarını da kınayan Yıldız, bu saldırıların ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.