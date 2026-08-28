YPG’nin feshi sonrası yeni adım! Mazlum Abdi,Şara’nın danışmanı oldu

AYRILIKÇI YAPILANMAYA "TEK DEVLET" NEŞTERİ

Fesih ve entegrasyon süreci, Türkiye ile Suriye'nin savunduğu "tek devlet, tek ordu" ilkesini öne çıkardı.

Terör örgütü YPG, daha önce ademimerkeziyetçilik adı altında özerklik talebini sürdürüyordu. İlham Ahmed de biri halkı, diğeri illeri temsil edecek iki meclisli bir parlamento istemişti.

Geçmişteki bu talepler dikkate alındığında, bağımsız silahlı yapının feshi ve devlet kurumlarına katılım, ayrılıkçı yapılanmaya neşter niteliği taşıyor. Şam'dan ayrı bir güç olarak kalmak isteyen terör örgütünün unsurları tasfiye edilerek, artık merkezî yönetimin kurumlarında yer almaya başladı.

Bu değişimin kalıcı olması ise askerî ve idari birimlerin sahada da Şam yönetimine bağlı çalışmasına dayanıyor.