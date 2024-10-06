Galatasaray’da Yunus Akgün fırtınası! Küllerinden doğdu yıldız oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor ile karşılaştı. Cimbom, Akdeniz temsilcisini sahasında 1-0 yenerek puanını 22'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.
Mücadelede golü atan tek isim Yunus Akgün oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor ile karşılaştı. Cimbom, Akdeniz temsilcisini sahasında 1-0 yenerek puanını 22'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda bir adım daha attı.
Mücadelede golü atan tek isim Yunus Akgün oldu.
AYRILMASI YÜKSEK İHTİMALDİ
Bu sezon başında kadroya girmesi bir kenara takımdan ayrılması dahi gündemde olan Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satılması ve Wilfreid Zaha'nın Lyon'a kiralanması sonrasında forma şansı buldu.
Başarılı futbolcu alt yapısından yetiştiği kulübünde süre aldıkça performansını her geçen gün artırdı. Son olarak da Alanyaspor karşısında fileleri havalandırdı.
4 GOLDE ADI VAR
Yunus Akgün bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı. Aynı zamanda oyun planı içinde de önemli bir konumda yer alıyor.
24 yaşındaki kanat oyuncusu Ligde Gaziantep FK ve Alanyaspor, Avrupa Ligi'nde de PAOK ve Rigas karşılaşmalarında fileleri havalandırarak adından söz ettirdi.
"SAĞ SOL HİÇ FARK ETMİYOR"
Yunus Akgün, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah.
Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.