Galatasaray’da Yunus Akgün fırtınası! Küllerinden doğdu yıldız oldu

Yunus Akgün gol sevincini Dries Mertens ile paylaştı. [AA]

"SAĞ SOL HİÇ FARK ETMİYOR"

Yunus Akgün, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah.

Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

