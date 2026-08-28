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Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri

Türk futbolunun temsilcileri Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki rakipleri Monako'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 8 takımla karşılaşacak olan Beşiktaş, Bayer Leverkusen ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli ekipleriyle eşleşti. Finali İstanbul'da oynanacak UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek Trabzonspor ise 6 takımla karşılacak.

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Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri

Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki iki önemli kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri netleşti.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un kura çekimi Monako'da gerçekleştiriliyor.

Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri-2

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kartal'ın rakiplerinden biri İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva oldu.

Beşiktaş, lig aşamasında her torbadan ikişer takımla (4 iç saha, 4 deplasman) karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri-3

TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

  • Freiburg
  • Kızılyıldız (D)
  • Kups (D)
  • Hearts
  • Jablonec
  • CSKA Sofia (D)
Video Oynatma İkonu Trabzonspor’un Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Toplam 36 takımın yer aldığı yeni formatta bordo-mavili ekip, 6 farklı torbadan çekilen rakiplerle 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 maçlık lig maratonuna çıkacak.

Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri-4

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM EŞLEŞMELER
Takım
Rakipleri
Bayer Leverkusen
Marsilya, Lyon, Salzburg, GNK Dimano, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Crete
Benfica
AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen
Juventus
Sociedad, Alkmaar, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
Milan
Benfica, Olympiakos, Ferençvaroş, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski Sofya
Lyon
Leverkusen, Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim
AZ Alkmaar
Juventus, Benfica, GNK Dinamo, Sparta Prag, Sturm Graz, Sunderland, Beer-Sheva, Ararat
Olympiakos
Milan, Marsilya, Sparta Prag, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense
Real Sociedad
Lyon, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom
Marsilya
Olympiakos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm Graz, Levski Sofya, Beşiktaş

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Hafta / Tur
Tarih
1. Hafta
16-17 Eylül
2. Hafta
15 Ekim
3. Hafta
22 Ekim
4. Hafta
5 Kasım
5. Hafta
26 Kasım
6. Hafta
10 Aralık
7. Hafta
21 Ocak 2027
8. Hafta
28 Ocak 2027
Play-off turu
18-25 Şubat 2027
Son 16 turu
11-18 Mart 2027
Çeyrek final
8-15 Nisan 2027
Yarı final
29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Final
26 Mayıs 2027 (Frankfurt)

KONFERAS FİNALİ İSTANBUL'DA
Trabzonspor'un ülkemizi temsil edeceği ve finalin İstanbul'da oynanacağı UEFA Konferans Ligi'nde maç tarihleri şöyle:

UEFA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ
Aşama
Tarih
1. Hafta
15 Ekim
2. Hafta
22 Ekim 2026
3. Hafta
5 Kasım 2026
4. Hafta
26 Kasım 2026
5. Hafta
10 Aralık 2026
6. Hafta
17 Aralık 2026
Play-off turu
18-25 Şubat 2027
Son 16 turu
11- 18 Mart 2027
Çeyrek final
8-15 Nisan 2027
Yarı final
29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Final
2 Haziran 2027 (İstanbul)

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