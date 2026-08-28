Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri

Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki iki önemli kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri netleşti.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un kura çekimi Monako'da gerçekleştiriliyor.