Avrupa'da kura zamanı! İşte Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un rakipleri
Türk futbolunun temsilcileri Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa sahnesindeki rakipleri Monako'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 8 takımla karşılaşacak olan Beşiktaş, Bayer Leverkusen ve Marsilya gibi Avrupa'nın önemli ekipleriyle eşleşti. Finali İstanbul'da oynanacak UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek Trabzonspor ise 6 takımla karşılacak.
Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki iki önemli kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri netleşti.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor'un kura çekimi Monako'da gerçekleştiriliyor.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kartal'ın rakiplerinden biri İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva oldu.
- Bayer Leverkusen (D)
- Marsilya
- Union SG
- Celtic (D)
- Crystal Palace
- Omonia (D)
- Hapoel Beer Sheva
- Hoffenheim (D)
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Beşiktaş, lig aşamasında her torbadan ikişer takımla (4 iç saha, 4 deplasman) karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ
- Freiburg
- Kızılyıldız (D)
- Kups (D)
- Hearts
- Jablonec
- CSKA Sofia (D)
Toplam 36 takımın yer aldığı yeni formatta bordo-mavili ekip, 6 farklı torbadan çekilen rakiplerle 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 maçlık lig maratonuna çıkacak.
KONFERAS FİNALİ İSTANBUL'DA
Trabzonspor'un ülkemizi temsil edeceği ve finalin İstanbul'da oynanacağı UEFA Konferans Ligi'nde maç tarihleri şöyle: