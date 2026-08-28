Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vaadi dolandırıcılığı: 4 gözaltı

Ersoy'un durumu vekili aracılığıyla Başsavcılığa bildirmesinin ardından başlatılan teknik takipte, şüphelilerle yapılan görüşmeler ses ve görüntü kaydına alındı. Savcılık koordinesinde gerçekleştirilen buluşmada teklifin yinelendiğinin tespit edilmesi üzerine Av. Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bir dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tahliye edilmesini ve dosyasından beraat kararı çıkmasını sağlayabilecekleri vaadiyle kendisinden yüksek tutarda para talep edildiği belirlendi.

Başvurunun ardından soruşturma savcılığı harekete geçti. Muallaoğlu'nun cezaevindeki görüşmede iletişim amacıyla bıraktığı telefon numarası, müşteki vekilinin rızası ve bilgisi dahilinde Cumhuriyet savcısının odasından arandı. Soruşturma savcısı, zabıt kâtibi ve görevli kolluk personelinin hazır bulunduğu görüşmenin ses ve görüntü kaydı alınarak soruşturma dosyasına dahil edildi. Soruşturmanın devamında müşteki avukatı ile şüpheli Erel Muallaoğlu arasında toplam üç telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirlendi.

Söz konusu görüşmede Muallaoğlu'nun, Ersoy'un tahliye edilmesini sağlayabileceğini belirterek karşılığında yüksek meblağda para istediği belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, müşteki sıfatıyla avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet suçu yönünden yürütülen bir soruşturma sırasında dikkat çekici bir olay ortaya çıkarıldı. Başka bir soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un, 20 Ağustos 2026 tarihinde ceza infaz kurumunda Av. Erel Muallaoğlu tarafından ziyaret edildiği tespit edildi.

PARA TALEBİNİ KAYDA ALMAK ÜZERE BULUŞMA AYARLANDI

Yapılan görüşmelerde Muallaoğlu'nun, Mehmet Akif Ersoy'un tahliyesini sağlayabileceğini öne süren kişi veya kişiler ile Ersoy'un vekilini bir araya getirmek üzere aracılık ettiği tespit edildi.

Bu kapsamda taraflar arasında bir buluşma planlandı. Savcılık, şüphelilerin ortaya çıkarılması ve delillerin elde edilmesi amacıyla CMK'nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli talimatları verdi.

Müşteki vekili avukatın üzerine gerekli usul ve izinler çerçevesinde ses ve görüntü kaydı yapabilen teknik cihaz yerleştirildi.

SAVCILIKTAN TEKNİK TAKİPLİ OPERASYON

28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen buluşmaya Erel Muallaoğlu ile birlikte Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok katıldı. Görüşme başından sonuna kadar teknik yöntemlerle takip edildi.

Yapılan teknik takipte, Mehmet Akif Ersoy'un cezaevinden tahliye edilmesi ve yargılandığı dosyada beraat kararı almasının sağlanması karşılığında yüksek meblağlı para talep edildiğinin tespit edildiği öğrenildi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok buluşmanın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin telefon ve diğer dijital materyalleri ile bağlantılarının soruşturma kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin cezaevindeki kişilere tahliye ve beraat sağlayabilecekleri yönünde taahhütte bulunarak para isteyen bir dolandırıcılık yöntemi kullandıkları üzerinde duruluyor.