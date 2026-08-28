Bayrampaşa Belediyesinde rüşvet ve zimmet soruşturması! Hasan Mutlu dahil 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

DEPREMZEDENİN RÜŞVET ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturmanın, Hatay'daki evi 6 Şubat depremlerinde yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya dönen bir depremzedenin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

İlçede kafe açmak isteyen işletmeci, belediyeden aldığı onayın ardından yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaptığını, ancak işlemlerinin sürüncemede bırakıldığını öne sürdü.

Şikâyetçi, kendisinden 3 milyon lira ve işletmenin yüzde 25'inin istendiğini, bu talepleri kabul etmeyince kafenin mühürlendiğini iddia etti. İşletmedeki yüzde 25'lik payın Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.

HASAN MUTLU DAHİL 26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bu aşamasında 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.