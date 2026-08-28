Bayrampaşa Belediyesinde rüşvet ve zimmet soruşturması! Hasan Mutlu dahil 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 78 şüphelinin yer aldığı dosyada; rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama ve suç örgütü yöneticiliği ile üyeliği suçlamaları sıralandı.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.
İDDİANAMEDE 20 MÜŞTEKİ, 11 MAĞDUR YER ALDI
İddianamede, suçtan zarar gören 1 kurumun yanı sıra 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki-şüpheli ve 78 şüpheliye yer verildi.
RÜŞVETTEN KARA PARA AKLAMAYA SUÇLAMALAR
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama bulunuyor.
İddianame ayrıca resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma ile çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarını da kapsıyor.
İLK OPERASYONDA 72 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında ilk operasyon, 13 Eylül 2025'te düzenlendi. Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediye binası ile şüphelilerin ev ve iş yerlerinin bulunduğu 72 adreste arama yaptı. Operasyonda belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri de gözaltına alındı.
DEPREMZEDENİN RÜŞVET ŞİKAYETİYLE BAŞLADI
Soruşturmanın, Hatay'daki evi 6 Şubat depremlerinde yıkıldıktan sonra Bayrampaşa'ya dönen bir depremzedenin şikâyeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.
İlçede kafe açmak isteyen işletmeci, belediyeden aldığı onayın ardından yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaptığını, ancak işlemlerinin sürüncemede bırakıldığını öne sürdü.
Şikâyetçi, kendisinden 3 milyon lira ve işletmenin yüzde 25'inin istendiğini, bu talepleri kabul etmeyince kafenin mühürlendiğini iddia etti. İşletmedeki yüzde 25'lik payın Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskı yapıldığı iddiası da soruşturma dosyasına yansıdı.
HASAN MUTLU DAHİL 26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Soruşturmanın bu aşamasında 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hasan Mutlu, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16 Eylül 2025 tarihli kararıyla tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, 17 Eylül 2025'te Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kararın, Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca geçici bir tedbir olarak alındığı bildirildi.
YENİ DALGA OPERASYONDA KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 21 Ocak 2026'da yeni bir operasyon düzenlendi. Dosyaya giren müşteki ve tanık beyanları, etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital materyal incelemeleri doğrultusunda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu da yer aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.