Manifest'in gölgesinde büyüyen nesil | Fan kültürünün görünmeyen tehlikeleri! Uzmanından uyarılar: "Kendi kimliğini kaybetme riski var"
Manifest’in etrafında büyüyen “Manifam” kültürü ve menajerleri Tolga Akış’ın tutuklanmasıyla yeniden alevlenen tartışmalar, gözleri gençlerin ekranlarına çevirdi. Bir ergen için idol nedir? Hayranlık nerede başlar, kimlik kaybı nerede? Ekrandaki kusursuz bedenler, fandomların aidiyet duygusu ve sosyal medyanın bitmeyen görünürlüğü çocukları nasıl etkiliyor? Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel ile idol kültürünü, fandomların görünmeyen yüzünü ve ebeveynlerin yapması gerekenleri masaya yatırdık.
Bir şarkıyı sevmek başka, bir sanatçının hayatını kendi hayatının önüne koymak başka...
Ergenlik dönemindeki genç için idol yalnızca dinlediği müziği yapan kişi olmayabiliyor. Giyim tarzından konuşma biçimine, dansından sosyal medya kullanımına kadar hayatın birçok alanında örnek alınan bir figüre dönüşebiliyor.
Üstelik artık idol yalnızca sahnede değil. Sosyal medya sayesinde sanatçılar günün her saatinde gençlerin ekranında. Konser görüntüleri, kamera arkaları, günlük hayat paylaşımları, canlı yayınlar, kıyafetler, danslar ve kişisel açıklamalar, sanatçı ile hayran arasındaki mesafeyi olduğundan çok daha kısa hissettirebiliyor.
Tam da burada kritik soru ortaya çıkıyor:
Genç, idolünden ilham mı alıyor, yoksa giderek onun gibi olmaya mı çalışıyor?
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, ergenlik döneminde bir sanatçıya veya sosyal medya figürüne yoğun ilgi duyulmasının tek başına problem olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Şenel, ergenliğin bireyin "Ben kimim?" sorusuna yanıt aradığı ve kimlik gelişiminin hız kazandığı önemli bir dönem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hayranlık duyulan kişi, ergen için yalnızca bir sanatçı değildir; zaman zaman nasıl biri olmak istediğine dair bir referans noktası hâline gelebilir. Genç, kendisine yakın hissettiği bir figür üzerinden kendi kimliğini keşfetmeye çalışabilir."
Ancak Şenel'e göre asıl mesele, bu ilginin gencin gerçek hayatını ve kimliğini ne kadar esir aldığı:
"Arkadaşlık ilişkilerini, okul hayatını ve günlük sorumluluklarını sürdürebiliyor; kendi kimliğini ve düşüncelerini koruyabiliyorsa bu ilgi çoğunlukla gelişimin doğal bir parçasıdır."
HAYRANLIK NE ZAMAN KENDİNİ KAYBETMEYE DÖNÜŞÜYOR?
Bir sanatçının müziğini dinlemek, başarısından etkilenmek veya tarzından ilham almak tek başına sorun değil.
Alarm, idolün hayatının gencin kendi hayatının önüne geçmesiyle başlıyor.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, bu noktada ebeveynlerin özellikle günlük yaşamda ortaya çıkan değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Şenel, "Genç, sanatçıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmek için uyku düzeninden, derslerinden, sosyal ilişkilerinden veya aile yaşamından vazgeçmeye başlıyorsa burada dikkatli olmak gerekir" dedi.
Sanatçıya yönelik eleştirileri kabul edememe, sanatçıyla ilgili gelişmeler karşısında günlük yaşamı ciddi biçimde etkileyen yoğun duygusal tepkiler verme ve kişinin kendi değerini sanatçının başarısı veya görünürlüğü üzerinden değerlendirmesinin de izlenmesi gereken işaretler olduğunu belirten Şenel, şu değerlendirmede bulundu:
"Ebeveyn açısından en önemli ölçüt 'Ne kadar seviyor?' değil, 'Bu ilgi çocuğunun hayatında ne kadar yer kaplıyor?' sorusudur."
MANİFEST'İN GENÇLERLE KURDUĞU YAKINLIK NEDEN BU KADAR GÜÇLÜ?
Türkiye'de son dönemde geniş bir genç hayran kitlesine ulaşan Manifest, klasik bir müzik grubundan farklı olarak üyelerin eğitim, performans ve grup olma sürecinin de izleyici tarafından takip edildiği bir yapıdan doğdu.
Bu durum, hayranın yalnızca ortaya çıkan sanatçıyı değil, onun "nasıl o noktaya geldiğini" de izlemesine imkân verdi. Üyelerin genç yaşlarda olması da özdeşim duygusunu güçlendirebilecek unsurlardan biri.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, yaş yakınlığının özellikle ergenlerde özdeşim kurmayı kolaylaştırabileceğine dikkat çekerek, "Yaşın yakın olması da 'Bana benziyor' ya da 'Ben de böyle olabilirim' duygusunu güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.
Ancak bugün gençlerin sanatçılarla kurduğu bağ yalnızca yaş yakınlığıyla açıklanmıyor.
Sanatçıların giyim tarzı, dansları, sosyal medya dili ve özel hayatlarına ilişkin paylaşımları da bu yakınlık hissini sürekli besliyor. Şenel, sosyal medyanın sanatçı ile takipçi arasındaki yakınlık hissini daha da güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Sanatçıyı yalnızca sahnede değil, günlük yaşamına dair paylaşımları, giyim tarzı, dansları ve kişisel ifadeleri üzerinden de görebilmek, takipçi açısından bir yakınlık hissi oluşturabiliyor. Kişinin hiç tanımadığı bir kişiye tek taraflı fakat gerçekmiş gibi hissedilebilen bir yakınlık geliştirmesi (parasosyal ilişki) bu sürece eşlik edebilir."
ROL MODEL Mİ, KOPYA NESİL Mİ?
Ergenlik dönemindeki birey, kimliğini oluştururken çevresindeki kişileri ve popüler kültür figürlerini referans noktası olarak kullanabiliyor.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, rol modellerin etkisinin tek yönlü olmadığına dikkat çekerek, genç açısından ilham verici bir figürün üretkenlik, başarı ve kendini ifade etme isteğini artırabileceğini söyledi:
"Bir rol model, 'Ben de üretken olabilirim, bir alanda başarılı olabilirim, kendimi ifade edebilirim' düşüncesini destekleyebilir. Ancak sosyal medyada çoğunlukla kişinin seçilmiş, düzenlenmiş ve en iyi görünen hâliyle karşılaşılması, ergenin kendi günlük yaşamını bu görüntülerle karşılaştırmasına neden olabilir."
Uzman Psikolog Şenel, sağlıklı özdeşimin sınırını şu sözlerle anlattı:
"'Ona benzemeliyim' yerine 'Onun hangi özellikleri bana ilham veriyor?' diyebilen bir genç için bu ilişki çok daha sağlıklı ve geliştirici olacaktır."
BİR ŞARKIDAN FAZLASI: FAN KÜLTÜRÜ NEREYE KADAR GİDEBİLİR?
Manifest'in "Manifam" olarak adlandırılan hayran topluluğu, fandom kültürünün Türkiye'de aldığı yeni biçimlerden birini gösteriyor. Ancak bu durum yalnızca Manifest'e özgü değil.
Dünyada özellikle K-pop çevresinde gelişen fandom kültürü, gençlerin bir sanatçıyla kurduğu bağın ne kadar ileri taşınabildiğini gösteren daha büyük bir örnek. K-pop endüstrisinde bazı gençler henüz sahneye çıkmadan önce uzun süre "stajyer" olarak eğitim alıyor. Dans, vokal ve sahne performansının yanı sıra görünüş ve imaj da idol sisteminin önemli parçaları hâline gelebiliyor.
Yoğun rekabet, sürekli performans baskısı ve fiziksel görünüşe ilişkin beklentiler, gençlerin üzerindeki yükü artırabiliyor. Buradaki tehlike yalnızca bir sanatçıyı çok sevmek değil.
Genç, idol olabilmek veya idolüne benzeyebilmek için kendi bedenini, görünüşünü ve yaşamını değiştirmeye başladığında sınır çoktan aşılmış oluyor.
Çünkü fandom, genç için yalnızca müzik dinlenen bir alan olmaktan çıkıp bir kimlik ve aidiyet alanına dönüşebiliyor.
"MANİFAM" VE AİDİYET ARAYIŞI
Ergenlik döneminde arkadaşlık, kabul görme ve bir gruba ait olma ihtiyacı oldukça güçlü. Dijital fandomlar da gençlere ortak bir ilgi üzerinden yeni sosyal çevreler oluşturma imkânı sağlayabiliyor.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, hayran topluluklarının gençler açısından önemli bir aidiyet alanı oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Bir gencin 'Benim sevdiğim şeyi seven insanlar var' diyebilmesi aidiyet duygusunu güçlendirebilir" ifadelerini kullandı.
Ancak aidiyet ihtiyacının tamamen bu topluluğa bağlanmasının büyük bir risk oluşturabileceğini belirten Şenel; farklı düşünen kişilerin dışlanması, grubun dışında kalmaktan yoğun kaygı duyulması veya düşüncelerin yalnızca fandomun kabul ettiği görüşlere göre şekillendirilmesinin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi:
"Sağlıklı aidiyet, kişinin bir gruba ait olurken kendi bireyselliğini de koruyabilmesidir."
Başka bir ifadeyle mesele bir fandoma dahil olmak değil. Fandomun, gencin kendisi olmasının önüne geçmesi.
EKRANDAKİ "KUSURSUZ" BEDEN, GERÇEK HAYATTAKİ YETERSİZLİK HİSSİ
İdol kültürünün gençler açısından en hassas alanlarından biri de beden algısı.
Profesyonel makyaj, sahne kostümleri, filtreler, ışıklandırma ve özenle hazırlanmış sosyal medya görüntüleri; ergenlik dönemindeki gençlerin kendi doğal görüntüleriyle sürekli kıyaslama yapmasına neden olabiliyor. Özellikle gelişim çağındaki bir genç için ekranda gördüğü bedenin "normal" ve ulaşılması gereken standart olduğuna inanmak, kendi bedenine yönelik memnuniyetsizliği büyütebiliyor.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, sosyal medyadaki bu sahte ve teşhirci görsellere sürekli maruz kalmanın altını çizerek şunları söyledi:
"Kendi doğal ve günlük hâliyle sürekli olarak özenle hazırlanmış, seçilmiş ve filtrelenmiş görüntüleri karşılaştırdığında kendisini yetersiz hissetmeye başlayabilir. 'Nasıl görünüyorsun?' sorusundan önce 'Neler yapabiliyorsun, nelerden hoşlanıyorsun, nasıl bir insansın?' sorularını hatırlatmak çok önemlidir."
TELEFONU ELİNDEN BIRAKTIĞINDA HAYATINA DEVAM EDEBİLİYOR MU?
Fandom kültürü sosyal medyayla birleştiğinde gençlerin sürekli çevrim içi kalması da yeni bir bağımlılık alanı oluşturabiliyor.
Yeni paylaşım, konser videosu, canlı yayın, yorum veya etiket kampanyaları...
Genç, birkaç saat çevrim dışı kaldığında bile bir şey kaçıracağı hissine kapılabiliyor.
Şenel, sosyal medya kullanımını değerlendirirken yalnızca geçirilen süreye bakmanın yeterli olmadığını vurgulayarak şu hayati soruyu sordu:
"Mesele yalnızca 'Telefonla kaç saat geçiriyor?' değildir; 'Telefonu elinden bıraktığında hayatına devam edebiliyorum mu?' sorusu da en az bunun kadar önemlidir."
Şenel, sürekli "Bir şey kaçıracağım" düşüncesiyle çevrim içi kalma ihtiyacının, sosyal medya kullanımının keyifli bir hobiden çıkarak duygusal düzenleme aracına dönüşmeye başladığını gösterebileceğine dikkat çekti.
ELEŞTİRMEK NEDEN BAZEN TERS TEPEBİLİR?
Bir sanatçı veya müzik grubunun yetişkinler tarafından sert biçimde eleştirilmesi, bazı durumlarda ergenin o gruba bağlılığını azaltmak yerine daha da artırabiliyor.
Şenel, bunun ergenlik dönemindeki bireyselleşme ve ebeveynlerden ayrışma çabasıyla ilişkili olabileceğine dikkat çekerek, "Genç, kendi düşüncesinin ve tercihlerinin yetişkinler tarafından sürekli sorgulandığını hissettiğinde bu tercihini bir anlamda kendi kimliğinin parçası olarak savunmaya başlayabilir" dedi.
Yetişkinlerin "Bu grubu neden seviyorsun, hiç anlamıyorum" gibi küçümseyici ifadelerinin tartışmayı sanatçıdan çıkarıp "Benim seçimlerime saygı duyuluyor mu?" noktasına taşıyabileceğini belirten Şenel:
"Ergenin fikrine katılmamak ile onun fikrini değersizleştirmek birbirinden oldukça farklıdır."
TOLGA AKIŞ'IN TUTUKLANMASI: EKRANDAKİ İLLÜZYON SARSILDIĞINDA
Manifest'in yükselişi kadar grubun çevresinde yaşanan güncel gelişmeler de genç hayranların yakından takip ettiği başlıklar arasında.
Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanması, grubun çevresindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Ancak güçlü biçimde özdeşim kurmuş bir ergen için böyle bir gelişme yalnızca magazinsel bir haber olmayabilir. İdolün kusursuz ve ulaşılmaz bir figür olarak konumlandırıldığı bir dünyada yaşanan krizler; hayal kırıklığı, öfke, kafa karışıklığı veya sanatçıyı koşulsuz biçimde savunma davranışını tetikleyebilir.
Tam da bu noktada gencin sanatçıdan bağımsız düşünme becerisi önem kazanıyor. Bir kişiyi sevmek, onun her davranışını doğru bulmak anlamına gelmiyor.
EBEVEYNLER NE YAPMALI?
Peki çocuğunun ekranındaki dünyadan endişe eden ebeveynler ne yapmalı? İlk refleks telefonu almak, grubu yasaklamak veya "Bunları izleme" demek olabilir.
Ancak uzmanlara göre ergenle kurulacak iletişim burada belirleyici.
Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, ebeveynlerin öncelikle bu ilgiyi doğrudan bir tehdit olarak görüp çatışmak yerine anlamaya çalışması gerektiğini söyledi:
"'Bunlar geçici şeyler, bırak artık' demek yerine 'Sende en çok neyi karşılık buluyor?' diye sormak çok daha işlevseldir. Böylece ebeveyn, çocuğunun yalnızca neyi sevdiğini değil, neden sevdiğini de anlayabilir. Ergenlikte bazen çocuğun sevdiği sanatçıyı anlamak, aslında çocuğun kendisini anlamanın bir yolu olabilir."
Şenel, bu yaklaşımın sınırsızlık anlamına gelmediğini de vurgulayarak; uyku, okul, sosyal ilişkiler ve aile içi iletişimin korunması gerektiğini, kuralların çocukla birlikte belirlenmesinin önemini hatırlattı.
Çünkü mesele yalnızca Manifest değil. Bugün Manifest olur, yarın başka bir grup. Bir başka gün bir influencer, bir oyuncu ya da dünyanın öbür ucundaki bir pop yıldızı. Değişmeyen şey, ergenin "Ben kimim?" sorusuna cevap ararken kendisine bakacağı aynalar araması.
Asıl tehlike ise aynadaki kişiye hayran olmak değil. Kendi yüzünü unutacak kadar ona bakmak.