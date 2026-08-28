Manifest'in gölgesinde büyüyen nesil | Fan kültürünün görünmeyen tehlikeleri! Uzmanından uyarılar: "Kendi kimliğini kaybetme riski var"

Manifest Grubu üyeleri. HAYRANLIK NE ZAMAN KENDİNİ KAYBETMEYE DÖNÜŞÜYOR? Bir sanatçının müziğini dinlemek, başarısından etkilenmek veya tarzından ilham almak tek başına sorun değil.

Alarm, idolün hayatının gencin kendi hayatının önüne geçmesiyle başlıyor. Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, bu noktada ebeveynlerin özellikle günlük yaşamda ortaya çıkan değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Şenel, "Genç, sanatçıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmek için uyku düzeninden, derslerinden, sosyal ilişkilerinden veya aile yaşamından vazgeçmeye başlıyorsa burada dikkatli olmak gerekir" dedi. Sanatçıya yönelik eleştirileri kabul edememe, sanatçıyla ilgili gelişmeler karşısında günlük yaşamı ciddi biçimde etkileyen yoğun duygusal tepkiler verme ve kişinin kendi değerini sanatçının başarısı veya görünürlüğü üzerinden değerlendirmesinin de izlenmesi gereken işaretler olduğunu belirten Şenel, şu değerlendirmede bulundu: "Ebeveyn açısından en önemli ölçüt 'Ne kadar seviyor?' değil, 'Bu ilgi çocuğunun hayatında ne kadar yer kaplıyor?' sorusudur."

MANİFEST'İN GENÇLERLE KURDUĞU YAKINLIK NEDEN BU KADAR GÜÇLÜ? Türkiye'de son dönemde geniş bir genç hayran kitlesine ulaşan Manifest, klasik bir müzik grubundan farklı olarak üyelerin eğitim, performans ve grup olma sürecinin de izleyici tarafından takip edildiği bir yapıdan doğdu. Bu durum, hayranın yalnızca ortaya çıkan sanatçıyı değil, onun "nasıl o noktaya geldiğini" de izlemesine imkân verdi. Üyelerin genç yaşlarda olması da özdeşim duygusunu güçlendirebilecek unsurlardan biri. Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, yaş yakınlığının özellikle ergenlerde özdeşim kurmayı kolaylaştırabileceğine dikkat çekerek, "Yaşın yakın olması da 'Bana benziyor' ya da 'Ben de böyle olabilirim' duygusunu güçlendirebilir" ifadelerini kullandı. Ancak bugün gençlerin sanatçılarla kurduğu bağ yalnızca yaş yakınlığıyla açıklanmıyor. Sanatçıların giyim tarzı, dansları, sosyal medya dili ve özel hayatlarına ilişkin paylaşımları da bu yakınlık hissini sürekli besliyor. Şenel, sosyal medyanın sanatçı ile takipçi arasındaki yakınlık hissini daha da güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi: "Sanatçıyı yalnızca sahnede değil, günlük yaşamına dair paylaşımları, giyim tarzı, dansları ve kişisel ifadeleri üzerinden de görebilmek, takipçi açısından bir yakınlık hissi oluşturabiliyor. Kişinin hiç tanımadığı bir kişiye tek taraflı fakat gerçekmiş gibi hissedilebilen bir yakınlık geliştirmesi (parasosyal ilişki) bu sürece eşlik edebilir."

ROL MODEL Mİ, KOPYA NESİL Mİ? Ergenlik dönemindeki birey, kimliğini oluştururken çevresindeki kişileri ve popüler kültür figürlerini referans noktası olarak kullanabiliyor.

Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, rol modellerin etkisinin tek yönlü olmadığına dikkat çekerek, genç açısından ilham verici bir figürün üretkenlik, başarı ve kendini ifade etme isteğini artırabileceğini söyledi: "Bir rol model, 'Ben de üretken olabilirim, bir alanda başarılı olabilirim, kendimi ifade edebilirim' düşüncesini destekleyebilir. Ancak sosyal medyada çoğunlukla kişinin seçilmiş, düzenlenmiş ve en iyi görünen hâliyle karşılaşılması, ergenin kendi günlük yaşamını bu görüntülerle karşılaştırmasına neden olabilir." Uzman Psikolog Şenel, sağlıklı özdeşimin sınırını şu sözlerle anlattı: "'Ona benzemeliyim' yerine 'Onun hangi özellikleri bana ilham veriyor?' diyebilen bir genç için bu ilişki çok daha sağlıklı ve geliştirici olacaktır." BİR ŞARKIDAN FAZLASI: FAN KÜLTÜRÜ NEREYE KADAR GİDEBİLİR? Manifest'in "Manifam" olarak adlandırılan hayran topluluğu, fandom kültürünün Türkiye'de aldığı yeni biçimlerden birini gösteriyor. Ancak bu durum yalnızca Manifest'e özgü değil. Dünyada özellikle K-pop çevresinde gelişen fandom kültürü, gençlerin bir sanatçıyla kurduğu bağın ne kadar ileri taşınabildiğini gösteren daha büyük bir örnek. K-pop endüstrisinde bazı gençler henüz sahneye çıkmadan önce uzun süre "stajyer" olarak eğitim alıyor. Dans, vokal ve sahne performansının yanı sıra görünüş ve imaj da idol sisteminin önemli parçaları hâline gelebiliyor. Yoğun rekabet, sürekli performans baskısı ve fiziksel görünüşe ilişkin beklentiler, gençlerin üzerindeki yükü artırabiliyor. Buradaki tehlike yalnızca bir sanatçıyı çok sevmek değil.

Genç, idol olabilmek veya idolüne benzeyebilmek için kendi bedenini, görünüşünü ve yaşamını değiştirmeye başladığında sınır çoktan aşılmış oluyor.

Çünkü fandom, genç için yalnızca müzik dinlenen bir alan olmaktan çıkıp bir kimlik ve aidiyet alanına dönüşebiliyor. "MANİFAM" VE AİDİYET ARAYIŞI Ergenlik döneminde arkadaşlık, kabul görme ve bir gruba ait olma ihtiyacı oldukça güçlü. Dijital fandomlar da gençlere ortak bir ilgi üzerinden yeni sosyal çevreler oluşturma imkânı sağlayabiliyor. Uzman Psikolog Tuğçe Betül Şenel, hayran topluluklarının gençler açısından önemli bir aidiyet alanı oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Bir gencin 'Benim sevdiğim şeyi seven insanlar var' diyebilmesi aidiyet duygusunu güçlendirebilir" ifadelerini kullandı. Ancak aidiyet ihtiyacının tamamen bu topluluğa bağlanmasının büyük bir risk oluşturabileceğini belirten Şenel; farklı düşünen kişilerin dışlanması, grubun dışında kalmaktan yoğun kaygı duyulması veya düşüncelerin yalnızca fandomun kabul ettiği görüşlere göre şekillendirilmesinin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi: "Sağlıklı aidiyet, kişinin bir gruba ait olurken kendi bireyselliğini de koruyabilmesidir." Başka bir ifadeyle mesele bir fandoma dahil olmak değil. Fandomun, gencin kendisi olmasının önüne geçmesi.