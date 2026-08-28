Netanyahu Türkiye korkusunu itiraf etti: Güneyde görmek istemiyorum

NETANYAHU'DAN TÜRKİYE İTİRAFI: "GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM" Netanyahu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkiye'ye ilişkin sözleri oldu. Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığına işaret eden Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça dile getirdi. Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin Suriye sahasındaki ağırlığının Tel Aviv yönetiminin güvenlik hesaplarında ne kadar merkezi bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.

TEL AVİV'DEN ŞAM'A TEHDİT DİLİ Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Türk askerlerinin daha güneye konuşlanmasını istemediğine ilişkin mesajların ABD üzerinden, farklı kanallardan ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı, mesajlarının dikkate alınmadığını iddia ederek askeri saldırıları açık biçimde savundu. SALDIRIYI "KİNETİK MESAJ" DİYE SAVUNDU İsrail'in Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırısına da değinen Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin saldırgan politikasını dikkat çeken ifadelerle savundu. Netanyahu, "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi. Netanyahu'nun sözleri, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden askeri saldırıları bir baskı ve tehdit aracı olarak kullandığını adeta gözler önüne serdi.

GAZZE'DE SALDIRILARI SÜRDÜRME MESAJI Netanyahu, Gazze'ye yönelik katliam politikalarını sürdürme mesajı vererek geri adım atmayacağını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılana kadar bölgede yeniden yapılanmaya izin vermeyeceklerini savundu. Netanyahu ayrıca İsrail'in istediği zaman bölgedeki hedeflere saldırabilme kapasitesini koruyacağını söyleyerek Tel Aviv yönetiminin saldırgan güvenlik doktrinini sürdürme mesajı verdi.