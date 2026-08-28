Netanyahu Türkiye korkusunu itiraf etti: Güneyde görmek istemiyorum
Siyonist İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’de artan etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara’nın bölgedeki ağırlığını açık biçimde gündemine alan Netanyahu, “Türkiye’nin güneye geldiğini görmek istemiyorum” dedi. İsrail’in Suriye’de “güvenlik bölgesi” oluşturmak istediğini açıklayan Netanyahu, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na yönelik saldırıyı da “kinetik yollarla mesaj verdik” sözleriyle savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimali, Suriye'deki gelişmeler ve Tel Aviv yönetiminin bölgesel hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinin İsrail yönetiminin yakın takibinde olduğunu söyleyen Netanyahu, Ankara'nın bölgedeki varlığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜCÜ NETANYAHU'NUN GÜNDEMİNDE
Türkiye ile doğrudan çatışma istemediğini söyleyen Netanyahu, buna karşın İsrail'in askeri gücünü sürekli artırmak zorunda olduğunu savundu.
"Çatışma arayışında değilim" diyen Netanyahu, bölgedeki ülkelerin niyetlerinin değişebileceğini ileri sürerek, Tel Aviv'in askeri kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.
Netanyahu'nun sözlerinde Türkiye'nin bölgede yükselen etkisine özel vurgu yapması dikkat çekti.
SURİYE İÇİN YENİ İŞGAL PLANI: "GÜVENLİK BÖLGESİ"
Suriye'deki dengelerin değiştiğini söyleyen Netanyahu, İsrail'in bu ülkede bir "güvenlik bölgesi" kurmaya karar verdiğini açıkladı.
Tel Aviv yönetiminin Suriye topraklarına yönelik askeri müdahalelerini sözde "güvenlik" gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını kalıcı hale getirme niyetini de gizlemedi.
NETANYAHU'DAN TÜRKİYE İTİRAFI: "GÜNEYDE GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkiye'ye ilişkin sözleri oldu.
Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığına işaret eden Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça dile getirdi.
Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Türkiye'nin Suriye sahasındaki ağırlığının Tel Aviv yönetiminin güvenlik hesaplarında ne kadar merkezi bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koydu.
TEL AVİV'DEN ŞAM'A TEHDİT DİLİ
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Türk askerlerinin daha güneye konuşlanmasını istemediğine ilişkin mesajların ABD üzerinden, farklı kanallardan ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.
İsrail Başbakanı, mesajlarının dikkate alınmadığını iddia ederek askeri saldırıları açık biçimde savundu.
SALDIRIYI "KİNETİK MESAJ" DİYE SAVUNDU
İsrail'in Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırısına da değinen Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin saldırgan politikasını dikkat çeken ifadelerle savundu.
Netanyahu, "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.
Netanyahu'nun sözleri, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ihlal eden askeri saldırıları bir baskı ve tehdit aracı olarak kullandığını adeta gözler önüne serdi.
GAZZE'DE SALDIRILARI SÜRDÜRME MESAJI
Netanyahu, Gazze'ye yönelik katliam politikalarını sürdürme mesajı vererek geri adım atmayacağını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılana kadar bölgede yeniden yapılanmaya izin vermeyeceklerini savundu.
Netanyahu ayrıca İsrail'in istediği zaman bölgedeki hedeflere saldırabilme kapasitesini koruyacağını söyleyerek Tel Aviv yönetiminin saldırgan güvenlik doktrinini sürdürme mesajı verdi.
FİLİSTİN DEVLETİNE BİR KEZ DAHA KARŞI ÇIKTI
İki devletli çözüme de kapıyı kapatan Netanyahu, özgür Filistin'e karşı olduğunu yineledi.
Netanyahu, "Eğer bir Filistin devleti kurarsanız, her şey biter" sözleriyle bağımsız Filistin devletine yönelik karşıtlığını açıkça ortaya koydu.
İSRAİL EBU ZUHUR'U 8 KEZ VURMUŞTU
İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırılar düzenlemişti.
Suriyeli bir yetkili, İsrail savaş uçaklarının havaalanını 8 kez hedef aldığını, saldırılarda pist ile hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapının vurulduğunu açıklamıştı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
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