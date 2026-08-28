Müge Anlı ve Esra Erol için geri sayım başladı: İşte yayın tarihleri
atv gündüz kuşağında geri sayım başladı. Sabah kuşağının lideri "Müge Anlı İle Tatlı Sert" saat 10.00'da, ekranların en sevilen yüzü "Esra Erol" ise saat 16.00'da 31 Ağustos Pazartesi günü izleyicisiyle buluşuyor.
atv ekranları gündüz kuşağı ile yeni sezona merhaba diyor! 31 Ağustos Pazartesi günü izleyicilerini ekran başına davet ediyor.
SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"
Yayın Saati: 10.00
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Yaptığı programının yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dev iyilik hareketlerinin mimarı olan Müge Anlı, milyonlarca insana umut olmaya devam edecek. Anlı, yeni sezonda da gündeme damga vuracak dosyaları, çözüme kavuşacak olayları ve hayatlara dokunan iyilik hareketleriyle izleyicisiyle buluşacak.
EKRANLARIN EN SEVİLEN, EN ETKİLİ PROGRAMCISI "ESRA EROL"
Yayın Saati: 16.00
Bu sezon da Esra Erol, yalnızca sorunları ekrana taşımayacak; çözümün bir parçası olmayı sürdürecek. Boşanma sürecinde çocukları mağdur eden velayet mücadelelerinden, yıllardır ailesine kavuşamayanlara, kayıp evladını arayan ailelere kadar pek çok insanımızın yardım talebine cevap verecek. Aileleri buluşturacak, iyilikte iş birliğini çoğaltacak ve toplumsal iyileşmeye katkı sunan çözümler üretecek. Yeni sezonda da hepimize aile olmanın önemini hatırlatmaya, çözüm arayanlara "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek. Yine çok izlenecek, yine çok sevilecek.