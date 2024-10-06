Aslan’dan tarihi zafer

Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Daikin, Vakıfbank ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibini üstün bir oyun sonrası 3-0 mağlup etti. Cimbom bu sonuçla Vakıfbank karşısında 7 yıl sonra galibiyet sevinci yaşadı.

JUVE'DE POGBA BİLMECESİ

Juventus'un hocası Motta, Pogba ile ilgili açıklama yaptı. Dopingden ceza alan oyuncuyla ilgili tecrübeli hoca "Pogba konusunda ne yapacağımıza kulüp karar verecek. Harika oyuncuydu ama uzun süredir yok" dedi.

MİSAFİR KOÇ RAJON RONDO

Emekli NBA guardı Rajon Rondo, Milwaukee Bucks'a misafir koç olarak katıldı. Geçen sene basketbolu bırakan efsane isim, 16 yıllık kariyerinin ardından, geçtiğimiz Nisan ayında resmen emekliye ayrılmıştı.