Netanyahu'dan Trump'a İran baskısı: Mossad direktörünü Washington'a gönderdi
Mossad Direktörü Roman Gofman’ın, ABD ile İran’a yönelik saldırıları yeniden başlatma müzakereleri için Washington’a gittiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırılar yerine Körfez ülkeleriyle birlikte ekonomik baskı ve deniz ablukasını tercih ettiği ifade ediliyor. İsrail muhalefeti ise geçici Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümet kurma süreçlerini engellemek amacıyla İran’la çatışmayı körüklemesinden endişe duyuyor.
İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü Roman Gofman'ın Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Washington'a gittiği ortaya çıktı.
WASHINGTON'DA CIA-MOSSAD BULUŞMASI
ABD gazetesi Axios'un üç ayrı kaynağa atıf yaptığı habere göre Gofman CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü. Kaynaklardan birine göre Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gitmesi bekleniyor.
TRUMP VE NETANYAHU KAVGA ETMİŞTİ
ABD basını son dönemde Netanyahu'nun günaşırı Trump'ı aradığı ve İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasını istediğini yazıyor. Öyle ki Netanyahu ile Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu bu konuda telefonda kavga ettiği bile belirtildi.
TRUMP SALDIRI YERİNE EKONOMİK BASKI İSTİYOR
Axios'a göre Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak yerine Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İran'a karşı deniz ablukası ve ekonomik baskı kampanyasını sürdürmeyi ve anlaşmanın mümkün olup olmadığını araştırmayı tercih etti.
Trump perşembe günü yaptığı açıklamada "Savaşı hemen bitirebilirim. Korumaya çalıştığım ulusların talebi üzerine, biraz daha uzun yoldan, biraz daha medeni bir şekilde yapıyoruz. Suudi Arabistan, (İran) şu anda dağılma sürecinde olduğu için her şeyin bir süre şimdiki gibi kalmasını rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, hepsi bu bekleme süresini kesinlikle tercih eder." dedi.
İSRAİL MUHALEFETİNDEN NETANYAHU'YA BASKI
İsrail'de ekim ayında düzenlenen seçimin ardından hükümet kurma yetkisi Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'a verildi. Fakat Tel Aviv'de siyasal belirsizlik devam ediyor.
İsrail muhalefetinin liderleri Netanyahu'nun, Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini baltalamak için İran'a bir saldırı başlatmasından veya İran'ı İsrail'e saldırması için kışkırtmasından endişe ediyor.
Netanyahu'nun Eisenkot ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme yaptığı ve İran ile ilgili durumu anlattığı belirtildi. Eisenkot'a yakın bir kaynak, mevcut durumun İran'a karşı acil askeri harekat gerektirdiğini düşünmediğini söyledi.
Eisenkot cuma günü yaptığı açıklamada, Netanyahu ve askeri sekreteriyle görüştüğünü ve hükümet geçişi sırasında Netanyahu'nun eylemlerinin denetimsiz kalmasına izin vermeyeceğini açıkça belirttiğini söyledi ve "Benim için İsrail'in güvenliği her şeyden önce gelir ve asla siyasi çıkar aracı olarak kullanılmalıdır. Bunu tüm görevlilerden bekliyorum." dedi.