ABD gazetesi Axios'un üç ayrı kaynağa atıf yaptığı habere göre Gofman CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü. Kaynaklardan birine göre Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek üzere Miami'ye gitmesi bekleniyor.

Netanyahu ve Trump. Fotoğraf: Reuters

TRUMP VE NETANYAHU KAVGA ETMİŞTİ

ABD basını son dönemde Netanyahu'nun günaşırı Trump'ı aradığı ve İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasını istediğini yazıyor. Öyle ki Netanyahu ile Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu bu konuda telefonda kavga ettiği bile belirtildi.

TRUMP SALDIRI YERİNE EKONOMİK BASKI İSTİYOR

Axios'a göre Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmak yerine Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte İran'a karşı deniz ablukası ve ekonomik baskı kampanyasını sürdürmeyi ve anlaşmanın mümkün olup olmadığını araştırmayı tercih etti.

Trump perşembe günü yaptığı açıklamada "Savaşı hemen bitirebilirim. Korumaya çalıştığım ulusların talebi üzerine, biraz daha uzun yoldan, biraz daha medeni bir şekilde yapıyoruz. Suudi Arabistan, (İran) şu anda dağılma sürecinde olduğu için her şeyin bir süre şimdiki gibi kalmasını rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, hepsi bu bekleme süresini kesinlikle tercih eder." dedi.