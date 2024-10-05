Doktor bu ne

Fenerbahçe geçtiğimiz gün Hollanda'da Twente ile 1-1 berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçta skordan çok oynanan oyun eleştirilmişti. Akıllara ise Kanarya'nın geçen sezon aynı takımı İstanbul'da 5-1 (24 Ağustos 2023), Hollanda'da ise 1-0 yendiği maç geldi. 5-1 kazanılan maçın hocası İsmail Kartal, ilk 11'de kalede İrfan Can'a şans vermişti. Savunmayı da Ferdi; Oosterwolde, Djiku ve Mert ile kurgulamıştı.

HARCANAN PARA ORTADA

Orta sahaya İsmail Yüksek, Fred, Szymanski ile çıkan hoca; ileri bölgede ise Tadic, Batshuayi, Ryan Kent'i oynatmıştı. Bu isimlerden 5'ine Mourinho Twente maçının başında şans verdi. Geçen sezon Hollanda takımına 5 gol atan İsmail Kartal'ın takımı ile yeni transferle modifiye edilmiş Mourinho'nun ekibi arasındaki farkı ise rakamlar ortaya koyuyor.

ELEŞTİRİLERE ALDIRMIYOR

Portekizli çalıştırıcıya sil baştan takım kuran Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında 58 milyon Euro civarında para harcamıştı. Kendisine gelen eleştirilere aldırmayan Portekizli hoca ise "Bizler çok çalışıyoruz. İstanbul çok güzel şehir ama; ben buraya tatile gelmedim. İyi bir çalışma ortamımız var. Zaman zaman başarılı olurum, zaman zaman başarısız olurum" diye konuşmuştu.