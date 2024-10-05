Çaykur Rizespor galibiyeti hatırladı

Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u 2-1 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Karadeniz ekibi ayrıca 5 hafta sonra golle tanıştı. İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Jurecka ve 44'te Alikulov kaydetti. Antalyaspor'un golü 87. dakikada eski Çaykur Rizesporlu Gaich'ten geldi.

3 PUAN BİZE ÖZGÜVEN GETİRECEK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalya galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı. Palut, "Her şeyden önce kazanmaya ihtiyacımız vardı. 5 kere kaybettik. G.Saray maçını bir kenara bırakırsak diğerlerinde bugünden daha iyi oynadık" dedi. Tecrübeli hoca, "Hepimizin üzerinde büyük baskı vardı. Bu galibiyet bize öz güven getirecek" diye konuştu.