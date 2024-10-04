Emekliye enflasyon zammı

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 artış ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım kadar fark verilecek.

EYLÜL VERİLERİ BELLİ OLDU

Bu nedenle hem memurlar hem emekliler ikinci 6 aya ilişkin enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Bunun 3 aylık bölümünün verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıkladı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92'ye ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 8.92 zam oluştu. Geriye 3 veri kaldı. Ancak ipuçları da geliyor.

TAHMİNLER NE GÖSTERİYOR?

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 42.95-yüzde 45.24 aralığında bulunuyor. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 42.95 çıkarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.60 seviyesinde olacak. 2024 enflasyonunun yüzde 45.24 çıkması halinde de ikinci yarıdaki TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 16.43 olarak gerçekleşecek.

KİM NE ALACAK?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Temmuz-Aralık 2024 enflasyonu oranında zam

MEMURLAR VE EMEKLİLERİ: % 6 + enflasyon farkı (Temmuz- Aralık'taki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı kadar)

MEMURA FARK GÖRÜNDÜ

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta yüzde 6 zamma ilaveten enflasyon farkı alması için ikinci 6 aylık dönemde TÜFE'nin yüzde 10'u aşması gerekiyor. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıkarken, enflasyon farkı göründü. Enflasyon farkı, dolayısıyla zam oranı için ipuçları da geldi. Memurlar ve emeklileri OVP'deki tahmine göre Ocak'ta yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 42 bin 855, emeklilerinde 19 bin 225 lirayı bulacak. Anketlerdeki tahminler ise zam oranının enflasyon farkıyla yüzde 10.43-12.20 aralığına çıkacağını gösteriyor. Buna göre de en düşük maaş memurlarda 43 bin, emeklilerinde 19 bin lira seviyesinde olacak.

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