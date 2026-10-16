A Haber canlı yayınında radar haritası üzerinden hava durumunu değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hafta sonu için kritik uyarılarda bulundu. Cumartesi akşam saat 18.00'den itibaren etkisini artıracak yağışların; gece 21.00 ile 24.00 arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nı vuracağını belirten Tek, Kocaeli ve Sakarya hattında metrekareye 100 ila 150 kilogram yağış düşebileceğini söyledi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber ekranlarında yayınlanan canlı yayında Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni yağışlı havanın detaylarını paylaştı. Bu akşam için İstanbul genelinde büyük bir risk bulunmadığını belirten Tek, asıl hareketliliğin Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Ege'de başlayıp Marmara'ya ilerleyeceğini bildirdi.

"BU AKŞAM İÇİN BÜYÜK RİSK YOK"

Canlı yayında radar haritası üzerinden mevcut tabloyu aktaran Adil Tek, ilk saatler için şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul için ilerleyen saatlerde yağışları daha mecburen kentin kuzey kesimlerinde göreceğiz. Sistemin biraz sarkmasıyla Karadeniz kıyı bandında yağışlar var ancak bu akşam için çok büyük bir risk gözükmüyor. Isparta, Afyonkarahisar ve Konya arasındaki bölgede yağış yoğunluğu yüksek. Ankara'ya doğru ilerleyen bu hat başkentte de yağış bırakacak. Mersin doğusunda da riskler bulunuyor. Ancak mevcut sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek zayıflamaya başlayacak."

AVRUPA'DAKİ YÜKSEK BASINÇ SIKIŞTIRDI: CUMARTESİ AKŞAMI BAŞLIYOR

Atmosferdeki basınç değişiminin yeni bir yağış kütlesi oluşturduğunu belirten Adil Tek, saat vererek şu uyarılarda bulundu:

"Avrupa üzerindeki yüksek basınç merkezleri hava hareketini sıkıştırıyor. İki taraftan bastıran yüksek basınç alanı nedeniyle arada kalan bölgede yükselici hareketler oluşuyor. Bu yeni yapı Ege'nin güneyinden sokularak yukarıya doğru tırmanışa geçecek. Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ege'de kuvvetli yağışlar başlayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında yağışlar İç Ege, Batı Akdeniz ve Marmara'nın doğusuna doğru genişleyecek. Akşam saat 21.00 ile gece 24.00 arasında ise sistem İstanbul Boğazı ve özellikle kentin Anadolu Yakası'nı etkisi altına alacak."