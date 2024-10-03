HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?

EYLÜL ENFLASYONU NE ÇIKTI? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıklamıştı. Şimdi de Eylül ayı verisi belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97 çıktı. Buna göre emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 3 aylık bölümü yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.

OVP'YE GÖRE NE OLACAK?

Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye 3 veri kalırken, ipuçları da bulunuyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.