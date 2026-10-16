İBB davasında savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle siyasi gerilimi mahkeme salonuna taşıdı. Davanın siyasi olduğunu savunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Senin alnını karışlarım" diye seslendi. İmamoğlu'nun bu çıkışına, Kılıçdaroğlu destekçilerinin paylaşımlarının yer aldığı hesaplardan ağır ifadelerle karşılık geldi.

SAVUNMA KÜRSÜSÜNDEN KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara ilişkin savunması sırasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu sözleri kullandı:

"Bu dava siyasi değilmiş! Senin alnını karışlarım ya, senin alnını karışlarım! Seninle siyaset yapan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum; ister bir partinin başında kayyum ol, ister ne olursan ol!"

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadelerini sürdüren İmamoğlu, "Siyasi değilmiş; canıma okunuyor burada biliyor musunuz? Siyasi değilmiş! Dilimin kemiği yok benim" dedi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında onuru, namusu, haysiyeti ve şerefi hakkında konuştuğunu söyledi. Davanın siyasi niteliğini savunurken kullandığı kişisel meydan okuma ifadeleri, Kılıçdaroğlu'yla yaşadığı hesaplaşmayı yeniden öne çıkardı.

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNDEN AĞIR KARŞILIK

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na destek veren hesaplardan İmamoğlu'na yönelik sert paylaşımlar yapıldı.

Paylaşımlardan birinde, "Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklu SİYASİ TUTSAK DEĞİLDİR" denilerek İmamoğlu'nun savunmasına karşı çıkıldı.

Başka bir paylaşımda ise "HIRSIZ EKREM" ifadesi kullanıldı. İmamoğlu'nun kendisini savunamadığı ileri sürülen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Unutma, şovla karakter sahibi olunmaz, yalanla da gerçekler örtülmez!"

Aynı hesabın diğer paylaşımında da "Haddini bil HIRSIZ YVŞK..." sözleri kullanıldı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik çıkışına yanıt veren destekçi hesabı, eleştirisini doğrudan hakaret ve suçlama boyutuna taşıdı.

"SEN KİMSİN, KENDİNİ NE SANIYORSUN?"

Bir başka paylaşımda da İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterilerek, "Sen kimsin, kendini ne sanıyorsun Ekrem Efendi?" denildi.

İmamoğlu hakkında siyasi dava bulunmadığı savunulan paylaşımda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin şaibe iddiaları üzerinden de İmamoğlu hedef alındı. Kurultayı "akçeli-şaibeli işlere" bulaştırdığı ileri sürülen İmamoğlu'na şu sözlerle seslenildi:

"Hakkındaki iddiaların yüzde 1'i bile doğru olsa bizim yanımızda yerin yok. Aklan da gel!"

Paylaşım, "Hadi bakayım az ötede oyna!" sözleriyle bitirildi.

KILIÇDAROĞLU'YLA KIYASLAYIP HEDEF ALDILAR

Diğer bir paylaşımda ise İmamoğlu'na "İstanbul'un parasını çalmış adi bir hırsızsın" sözleriyle yüklenildi. Siyasi geçmişi üzerinden de eleştirilen İmamoğlu'na, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söz söylemeden önce gidip bir abdest alman gerekir" diye seslenildi.



İMAMOĞLU'NUN İLK ÇIKIŞI DEĞİL

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözleri yeni değil. Takvim'in 3 Haziran tarihli haberinde de İmamoğlu'nun, kendilerini hırsızlık ve rüşvetle suçlayanların sözlerini iade ettiğini söylediği aktarılmıştı.

Aynı haberde İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu için daha önce "dahili bedhah" ve "figüran" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Son duruşmadaki "Senin alnını karışlarım" çıkışı, aylardır süren kişisel hedef alma dilinin yeni halkası oldu.