Avrupa’da Türk rüzgarı: Milli yıldızlarımız attıkları gollerle Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu

Benfica'nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0'la bozguna uğrattığı maçta 1'er gol atma başarısı gösterdi. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ümit Karan (2001, Galatasaray) ve Arda Turan'ın (2013, Atletico) ardından bir takımın formasıyla çıktığı ilk iki maçta gol atan 3. Türk oyuncu unvanının sahibi oldu.

HAKAN'DAN JENERİKLİK GOL

Bu sezon Benfica formasıyla 7 Portekiz Süper Ligi ve 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 9 maça çıkan Orkun Kökçü ise toplamda 7 gole katkı verdi. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşısında futbol resitali sundu. İtalyan ekibi sahadan 4-0 galip ayrılırken milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu muhteşem golüyle adından söz ettirdi. Ceza sahasına 5-6 metre mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çalhanoğlu, uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Top sol üst direğe çarptı ve ağlarla buluştu. İtalyan medyası Hakan Çalhanoğlu'nun çok özel bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak milli yıldızımızdan övgüyle bahsetti.

DURDURULAMAZ!

Kerem Aktürkoğlu'nun başarılı performansı Portekiz medyasında gündem oldu. Record, "Aktürkoğlu hala formunda. Eski Galatasaraylı oyuncu Benfica'da göz doldurmaya devam ediyor ve üst üste oynadığı maçlarda gole doğrudan katkıda bulunma serisini uzattı. Kerem Aktürkoğlu durdurulamaz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.